Kobra Murat'ın Gençlik Fotoğrafını Görünce 'Şimdi Daha Genç' Demeden Edemeyeceksiniz!
Kobra Murat'ın Gençlik Fotoğrafını Görünce 'Şimdi Daha Genç' Demeden Edemeyeceksiniz!
Sosyal medyaya hareket getiren Kobra Murat lakabıyla tanıdığımız Murat Divandiler Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. O kareyi görenler bir yandan şaşırırken bir yandan yorum yapmadan geçemedi.
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Roman dünyasının sempatik isimlerinden Kobra Murat adıyla bilinen Murat Divandiler adını oldukça geniş bir kitleye duyurmuş durumda.
Enerjik şarkıları ve sahne şovları sıkça gündeme gelen pırıltılar içindeki Kobra Murat zaman zaman yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. "18 kilo altın" muhabbeti de bunlardan biriydi.
Geçtiğimiz aylarda Belçika konserinden dönerken uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kobra Murat tüm sevenlerini korkutmuştu.
Sosyal medya hesabını inanılmaz aktif şekilde kullanan fenomen Kobra Murat, gittiği etkinlikler, davetler, matinelerin videoları dışında eski hallerini de takipçileriyle paylaşıyor.
"Hey gidi Kobra Murat hey yaşlandım hocaaamm dede oldum" notunu düşen Murat Divandiler'in genç halini göreler şaşkına döndü!
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