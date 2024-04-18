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Kobra Murat'ın Gençlik Fotoğrafını Görünce 'Şimdi Daha Genç' Demeden Edemeyeceksiniz!

Kobra Murat'ın Gençlik Fotoğrafını Görünce 'Şimdi Daha Genç' Demeden Edemeyeceksiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.04.2024 - 14:40

Sosyal medyaya hareket getiren Kobra Murat lakabıyla tanıdığımız Murat Divandiler Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. O kareyi görenler bir yandan şaşırırken bir yandan yorum yapmadan geçemedi.

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Roman dünyasının sempatik isimlerinden Kobra Murat adıyla bilinen Murat Divandiler adını oldukça geniş bir kitleye duyurmuş durumda.

Roman dünyasının sempatik isimlerinden Kobra Murat adıyla bilinen Murat Divandiler adını oldukça geniş bir kitleye duyurmuş durumda.

Enerjik şarkıları ve sahne şovları sıkça gündeme gelen pırıltılar içindeki Kobra Murat zaman zaman yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. "18 kilo altın" muhabbeti de bunlardan biriydi.

Enerjik şarkıları ve sahne şovları sıkça gündeme gelen pırıltılar içindeki Kobra Murat zaman zaman yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. "18 kilo altın" muhabbeti de bunlardan biriydi.

Geçtiğimiz aylarda Belçika konserinden dönerken uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kobra Murat tüm sevenlerini korkutmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Belçika konserinden dönerken uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kobra Murat tüm sevenlerini korkutmuştu.

Ameliyat öncesi helallik isteyen ünlü isim 'Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun' demişti.

Detayları bu haberimizde de anlatmıştık:

Sosyal medya hesabını inanılmaz aktif şekilde kullanan fenomen Kobra Murat, gittiği etkinlikler, davetler, matinelerin videoları dışında eski hallerini de takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medya hesabını inanılmaz aktif şekilde kullanan fenomen Kobra Murat, gittiği etkinlikler, davetler, matinelerin videoları dışında eski hallerini de takipçileriyle paylaşıyor.

"Hey gidi Kobra Murat hey yaşlandım hocaaamm dede oldum" notunu düşen Murat Divandiler'in genç halini göreler şaşkına döndü!

"Hey gidi Kobra Murat hey yaşlandım hocaaamm dede oldum" notunu düşen Murat Divandiler'in genç halini göreler şaşkına döndü!

Kobra Murat bir de 'nerde gençlik nasıl su gibi akıp geçti yıllar hocaaamm gençliğimizin kıymetini bilin canlarım kobra Murat tan sevgiler selamlar olsun hocaaamm' ifadelerini kullandı.

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