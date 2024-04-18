Taze Anne Ezgi Mola 60 Günde 20 Kilo Verdiği Haberlerini Yine Kendine Has Tarzıyla Yalanladı
Taze Anne Ezgi Mola 60 Günde 20 Kilo Verdiği Haberlerini Yine Kendine Has Tarzıyla Yalanladı
Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan oyuncu Ezgi Mola bu sefer de sosyal medyada paylaşılan kilo verme haberleriyle gündeme geldi. Doğumdan sonra 60 günde 20 kilo verdiği iddia edilen ünlü oyuncu kendine has yorumla bunun gerçek olmadığını açıkladı.
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Canlandırdığı her karakterin hakkını layığıyla veren Ezgi Mola rol aldığı yapımlarda bizleri hem güldürüyor hem de ağlatıyor.
Güzelliği, asaleti bir yana gündemdeki olaylara karşı duruşu, doğal halleri ile samimi ve komik tavırları milyonların gönlünü fethediyor.
Kariyerini arşa çıkaran ünlü oyuncunun özel hayatı da konuşuluyor elbette. Mola, 2019'da aşk yaşamaya başladığı Mustafa Aksakal'la 8 Mayıs 2023 tarihinde dünyaevine girdi.
Birbirlerine inanılmaz yakıştırılan çiftin hem komik hem de romantik sosyal medya paylaşımlarına gıptayla bakılıyor desek yeridir.
Nikahtan bir süre sonra müjdeli haberi duyuran ünlü çiftin bir bebek beklediği haberi ise tüm sevenlerini mutlu etti. Ünlü oyuncunun şimdilerde küs olduğu arkadaşı Enis Arıkan'ın organize ettiği cinsiyet partiyle bebeğin erkek olduğunu öğrenmiştik.
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3 Kasım 2023'te Can adını verdiği oğlunu dünyaya getiren Ezgi Mola o günden beri yüzünü göstermediği bebişiyle paylaşımlarına devam ediyor.
Oğlu hakkında "İlk doğduğunda tamamen Mustafa’ydı. Şimdi bana da benzemeye başladığını söylüyorlar" diyen başarılı oyuncu çok tatlı bir anne oldu.
Biricik oğlunu bir an olsun koynundan ayırmadığına şahit olduğumuz Ezgi Mola da tüm yeni doğan anneler gibi kilo aldı.
Geçtiğimiz gün hakkında 60 günde 20 kilo verdiği yönündeki iddialar ortaya atılan Mola bu haberler karşısında sessiz kalamadı.
Böyle bir kilo vermediğini kendine has tarzıyla açıklayan Mola "At yalanı..., .... inananı" başlıklı paylaşımında "Böyle gerzek bir haber var" diyerek yalanladı.
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Bir kadına sırf göbeği var diye "hamile misin?" diye soran kişilere "denyo" diyen ünlü oyuncudan takipçisine destek mesajı geldi.
Ayrıca doğumdan önceki bir karesini Hakan Altun'un "Ağlamak Yok Yüreğim" şarkısıyla paylaşıp "üstten çekeriz kızlar ya" paylaşımı yine güldürdü.
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