Taze Anne Ezgi Mola 60 Günde 20 Kilo Verdiği Haberlerini Yine Kendine Has Tarzıyla Yalanladı

Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan oyuncu Ezgi Mola bu sefer de sosyal medyada paylaşılan kilo verme haberleriyle gündeme geldi. Doğumdan sonra 60 günde 20 kilo verdiği iddia edilen ünlü oyuncu kendine has yorumla bunun gerçek olmadığını açıkladı.