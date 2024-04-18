Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Bir Delinin Hatıra Defteri Oyunu İçin Sahneye Çıktı!
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Bir Delinin Hatıra Defteri Oyunu İçin Sahneye Çıktı!
31 Mart Yerel Seçimleri'ndeAnkara Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu siyasete atılsa da kariyerini unutmadı. Geçtiğimiz akşam 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunu için sahneye çıkan usta isim epey alkış topladı.
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Rol aldığı her yapımla hafızalarımızın bir köşesine kazınan Erdal Beşikçioğlu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisiyle milyonları kendine hayran bıraktı.
Son olarak "Hakim" dizisiyle ekranlara çıkan Beşikçioğlu dijital platform yapımları anlaşmasıyla adından söz ettiriyordu ki; kendisini bir anda siyaset dünyasında bulduk.
2024 yerel seçimlerinin en sürpriz ismi olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Ankara'nın Etimesgut ilçesi CHP belediye başkanı adayı oldu.
En yakın rakibi MHP'li Enver Demirel'i yüzde 56.61 oy oranıyla geride bırakarak belediye başkanı seçilen Beşikçioğlu zaferini "Erik Dalı" oynayarak kutladı.
Mazbatasını alıp göreve başladıktan sonra unutulmaz yapım Vali filmindeki gibi vatandaşların açık ve doğrudan iletişim talebini önem vereceğini açıkladı.
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İlk icraatlerini tek tek sosyal medya hesabından açıklayan usta isim ve yeni belediye başkanının paylaşımları da çok konuşuldu.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bu süreçte oyunculuk kariyerine devam edip edemeyeceği de merak edildi elbette.
Gündüzleri belediyede çalışan Beşikçioğlu geçtiğimiz akşam herkesin gitmek için can attığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu için Ankara'da sahneye çıktı.
Seyircilerden büyük alkış toplayan Beşikçioğlu'nun sahneye çıkış görüntüleri de sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte o anlar...
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