Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Bir Delinin Hatıra Defteri Oyunu İçin Sahneye Çıktı!

31 Mart Yerel Seçimleri'ndeAnkara Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu siyasete atılsa da kariyerini unutmadı. Geçtiğimiz akşam 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunu için sahneye çıkan usta isim epey alkış topladı.