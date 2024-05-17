Yılmaz Morgül'den Sonra Aşka Düşerek Sosyal Medyayı Çalkalayan Hatice'den Açıklama Geldi!

Mert Demir'in 'Aşka Düştüm' şarkısı sosyal medyada önü alınamaz bir akım başlattı. Yılmaz Morgül ve Selen Görgüzel'den sonra Hatice de şarkıyı söylerken kendinden geçmişti. Dile düşen ünlü şarkıcı Hatice'den açıklama geldi!