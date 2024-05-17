Yılmaz Morgül'den Sonra Aşka Düşerek Sosyal Medyayı Çalkalayan Hatice'den Açıklama Geldi!
Yılmaz Morgül'den Sonra Aşka Düşerek Sosyal Medyayı Çalkalayan Hatice'den Açıklama Geldi!
Mert Demir'in 'Aşka Düştüm' şarkısı sosyal medyada önü alınamaz bir akım başlattı. Yılmaz Morgül ve Selen Görgüzel'den sonra Hatice de şarkıyı söylerken kendinden geçmişti. Dile düşen ünlü şarkıcı Hatice'den açıklama geldi!
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Müzik dünyasına 'Antidepresan'la bomba gibi giriş yapan Mert Demir'in her parçası listelerin zirvesine oturuyor desek yeridir!
Şimdilerde Serenay Sarıkaya'yla olan aşkının başlangıç noktası olarak değerlendirilen 'Ateşe Düştüm' şarkısı da ne listelerimizden ne de radyomuzdan eksik oluyor.
Serenay Sarıkaya'nın back vokalistliğini yaptığı ortaya çıkan Ateşe Düştüm şu sıralar ünlüler arasında da oldukça popüler.
Gönülleri fetheden şarkıyı kendine has tarzıyla yorumlayan Yılmaz Morgül bu şarkıya bambaşka bir boyut getirmiş ardından da Mert Demir'den telif yemişti.
Ardından her akıma katılmazsa içi rahat etmeyen Selen Görgüzel de ateşe düşme kararı almış ve epey eleştirilmişti.
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Tüm bunları henüz atlatamadığımız anlarda da şarkıcı Hatice çıkagelmişti.
Bayhan’ın "Tiryakinim" yorumu için “Meler gibi okuyor” yorumunda bulunan Hatice'nin "Ateşe Düştüm" performansı da topa tutuldu.
"Ben daha güzel okurum demedim ki" diyerek eleştiriler sonrası açıklama yapan Hatice "eğlenin boş verin" dedi.
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