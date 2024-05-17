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İki Kere Seks Diyeti Yaptığı İtiraf Eden Gökhan Özen Konuya İlk Kez Açıklık Getirdi!

İki Kere Seks Diyeti Yaptığı İtiraf Eden Gökhan Özen Konuya İlk Kez Açıklık Getirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.05.2024 - 15:39

Bir dönem yaptırdığı botokslar yüzünden dillere düşen Gökhan Özen geçtiğimiz haftalarda Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj vermişti. Konuşmasında anlattığı 'seks diyeti' sosyal medyada gündem olunca ünlü şarkıcı konuya açıklık getirdi.

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Birbirinden başarılı şarkılarıyla 2000'li yılların başına damgasını vuran Gökhan Özen'in Los Angeles'tan ülkeye dönüş yaptıktan sonraki hali gündeme damgasını vurmuştu.

Birbirinden başarılı şarkılarıyla 2000'li yılların başına damgasını vuran Gökhan Özen'in Los Angeles'tan ülkeye dönüş yaptıktan sonraki hali gündeme damgasını vurmuştu.

Yüzündeki değişimle birçok kişiden eleştiri alan ünlü şarkıcı hakkındaki "estetik, dolgu ve botoks" iddialarına her defasında karşı çıkmıştı.

Yüzündeki değişimle birçok kişiden eleştiri alan ünlü şarkıcı hakkındaki "estetik, dolgu ve botoks" iddialarına her defasında karşı çıkmıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde ilk kez konuya dair açıklama yapmıştı:

Bir dönem genç kızların sevgilisi olarak anılan Gökhan Özen geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajla yine olay olmuştu.

Bir dönem genç kızların sevgilisi olarak anılan Gökhan Özen geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajla yine olay olmuştu.

Detayları da bu haberimizde anlatmıştık:

"Yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. Biri bir yıl, biri aylarca sürdü" diyen Gökhan Özen sözlerinin gündemden düşmemesi üzerine ilk kez açıklama yaptı.

"Yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. Biri bir yıl, biri aylarca sürdü" diyen Gökhan Özen sözlerinin gündemden düşmemesi üzerine ilk kez açıklama yaptı.

Instagram hesabından videolu bir paylaşım yapan Özen, "Bir 'seks diyeti' dedim, baktım ortalık karışmış" diyerek sözlerine devam etti:

Instagram hesabından videolu bir paylaşım yapan Özen, "Bir 'seks diyeti' dedim, baktım ortalık karışmış" diyerek sözlerine devam etti:

'Ben de istedim ki; beni izleyen, beni takip eden belki de örnek olan genç arkadaşlar konuyu benden duysunlar. Neden böyle bir şey tercih ettim, doğru bilgileri benden duysunlar istedim. Konu, röportajda bana 'Çapkın mısın?' diye sorulmasıyla açıldı.'

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"Çapkındım, ama son yıllarda çapkın değilim. Hatta o kadar çapkın değilim ki ABD gibi, Los Angeles gibi bir yerde, Hollywood gibi bir yerde belki senenin 10-11 ayı şortla gezebileceğin, herkesin cıvıl cıvıl olduğu, havanın cıvıl cıvıl olduğu, insanların mayolarla bikinilerle dolaştığı bir ortamda kendi kararımla seks hayatıma ara verdim, yani bir seks diyeti yaptım. Bunu neden yaptım? İki sebebim vardı."

"Çapkındım, ama son yıllarda çapkın değilim. Hatta o kadar çapkın değilim ki ABD gibi, Los Angeles gibi bir yerde, Hollywood gibi bir yerde belki senenin 10-11 ayı şortla gezebileceğin, herkesin cıvıl cıvıl olduğu, havanın cıvıl cıvıl olduğu, insanların mayolarla bikinilerle dolaştığı bir ortamda kendi kararımla seks hayatıma ara verdim, yani bir seks diyeti yaptım. Bunu neden yaptım? İki sebebim vardı."

'Birincisi nefsime hakim olmak, nefsimi kontrol altında tutmak. Dediğim gibi ortam ütopik bir ortam sağlıklı bir insan olarak da aklımız her şeye kayabiliyor doğal olarak. Ben de istedim ki böyle bir ortamda birazcık arzularıma, isteklerime dizgin vurup, nefsimi kendi kontrolüm altında tutayım.'

"İkincisi de motivasyonumu, enerjimi belki uykumu, duygumu, vaktimi bu tarz şeylere değil de daha çok stüdyoda yapacağım çalışmalara, şarkılarıma kanalize edersem daha başarılı olacağımı hissettim. Ve daha sonra öğrendiğim kadarıyla bunu uygulayan NBA starları, dünyaca ünlü atletler zaten varmış."

"İkincisi de motivasyonumu, enerjimi belki uykumu, duygumu, vaktimi bu tarz şeylere değil de daha çok stüdyoda yapacağım çalışmalara, şarkılarıma kanalize edersem daha başarılı olacağımı hissettim. Ve daha sonra öğrendiğim kadarıyla bunu uygulayan NBA starları, dünyaca ünlü atletler zaten varmış."

'Böyle bir uygulama varmış, ama ben bunu bilmeden; kendi kararımla yaptım. Faydasını da gördüm, üretimim de arttı. Ama bu sürekli yapılacak bir şey değil. Üç ay olur, beş olur, insan ne kadar istiyorsa o kadar olur ama illa ki bunun bir sınırı oluyor. Böyle bir dönem yaşamış olmanın bana kattığı şeyler var. Bunları genç arkadaşlarıma açıklamak istedim.'

Ünlü şarkıcının "Nefsine hakim olmak iyidir ✌️" notuyla paylaştığı videoyu da buradan izleyebilirsiniz:

Gökhan Özen'in seks diyeti açıklamasına gelen birkaç yorumu da sizin için buraya bırakıyoruz...

Gökhan Özen'in seks diyeti açıklamasına gelen birkaç yorumu da sizin için buraya bırakıyoruz...
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