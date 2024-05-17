İki Kere Seks Diyeti Yaptığı İtiraf Eden Gökhan Özen Konuya İlk Kez Açıklık Getirdi!

'Böyle bir uygulama varmış, ama ben bunu bilmeden; kendi kararımla yaptım. Faydasını da gördüm, üretimim de arttı. Ama bu sürekli yapılacak bir şey değil. Üç ay olur, beş olur, insan ne kadar istiyorsa o kadar olur ama illa ki bunun bir sınırı oluyor. Böyle bir dönem yaşamış olmanın bana kattığı şeyler var. Bunları genç arkadaşlarıma açıklamak istedim.'