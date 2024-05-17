İki Kere Seks Diyeti Yaptığı İtiraf Eden Gökhan Özen Konuya İlk Kez Açıklık Getirdi!
İki Kere Seks Diyeti Yaptığı İtiraf Eden Gökhan Özen Konuya İlk Kez Açıklık Getirdi!
Bir dönem yaptırdığı botokslar yüzünden dillere düşen Gökhan Özen geçtiğimiz haftalarda Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj vermişti. Konuşmasında anlattığı 'seks diyeti' sosyal medyada gündem olunca ünlü şarkıcı konuya açıklık getirdi.
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Birbirinden başarılı şarkılarıyla 2000'li yılların başına damgasını vuran Gökhan Özen'in Los Angeles'tan ülkeye dönüş yaptıktan sonraki hali gündeme damgasını vurmuştu.
Yüzündeki değişimle birçok kişiden eleştiri alan ünlü şarkıcı hakkındaki "estetik, dolgu ve botoks" iddialarına her defasında karşı çıkmıştı.
Bir dönem genç kızların sevgilisi olarak anılan Gökhan Özen geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajla yine olay olmuştu.
"Yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım. Biri bir yıl, biri aylarca sürdü" diyen Gökhan Özen sözlerinin gündemden düşmemesi üzerine ilk kez açıklama yaptı.
Instagram hesabından videolu bir paylaşım yapan Özen, "Bir 'seks diyeti' dedim, baktım ortalık karışmış" diyerek sözlerine devam etti:
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"Çapkındım, ama son yıllarda çapkın değilim. Hatta o kadar çapkın değilim ki ABD gibi, Los Angeles gibi bir yerde, Hollywood gibi bir yerde belki senenin 10-11 ayı şortla gezebileceğin, herkesin cıvıl cıvıl olduğu, havanın cıvıl cıvıl olduğu, insanların mayolarla bikinilerle dolaştığı bir ortamda kendi kararımla seks hayatıma ara verdim, yani bir seks diyeti yaptım. Bunu neden yaptım? İki sebebim vardı."
"İkincisi de motivasyonumu, enerjimi belki uykumu, duygumu, vaktimi bu tarz şeylere değil de daha çok stüdyoda yapacağım çalışmalara, şarkılarıma kanalize edersem daha başarılı olacağımı hissettim. Ve daha sonra öğrendiğim kadarıyla bunu uygulayan NBA starları, dünyaca ünlü atletler zaten varmış."
Ünlü şarkıcının "Nefsine hakim olmak iyidir ✌️" notuyla paylaştığı videoyu da buradan izleyebilirsiniz:
Gökhan Özen'in seks diyeti açıklamasına gelen birkaç yorumu da sizin için buraya bırakıyoruz...
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