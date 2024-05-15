Israrla Dolgu ve Botoks Yaptırmadığını Söyleyen Gökhan Özen'in Son Estetik Açıklaması Yürek Burktu!
Israrla Dolgu ve Botoks Yaptırmadığını Söyleyen Gökhan Özen'in Son Estetik Açıklaması Yürek Burktu!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Ünlü sanatçı Gökhan Özen, sürekli kendisine yöneltilen 'dolgu ve botoks yaptırdın mı?' sorularını bir kez daha Hürriyet'ten Hakan Gence'ye yanıtladı. Özen'in son açıklaması yürek burktu.
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2000'li yılların en popüler isimlerinden biri olan Gökhan Özen, "Duman Gözlüm", "Aramazsan Arama" gibi şarkılarla hafızalarda yer edinmişti hatırlarsanız.
Bir dönem Los Angeles'ta yaşayan ve daha sonra Türkiye'ye geri dönen ünlü şarkıcı son dönemlerde sık sık yüzündeki değişim ile gündeme gelmiş ve estetik iddialarını da her seferinde reddetmişti.
Yüzünde bir değişim olduğu aşikar olan ünlü oyuncu "dolgu ve botoks yaptırdın mı?" sorularına bir kez daha yanıt verdi.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Özen, dolgu ve botoks yaptırmadığını ve babasını kaybettikten sonra çok ağladığı için göz üstü kapaklarında büyüme ve çökme yaşadığını anlattı.
Ünlü sanatçı aynı zamanda göz kapaklarında yaşadığı çökmenin görüşünü engellemeye başladığını ve gözkapağının fazlasını aldırma operasyonu geçirdiğini de söyledi.
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