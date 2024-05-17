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İddialar Doğru Çıktı: Ümit Erdim ve Seda Erdim'in Nisan Ayında Boşandığı Ortaya Çıktı!

İddialar Doğru Çıktı: Ümit Erdim ve Seda Erdim'in Nisan Ayında Boşandığı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.05.2024 - 16:53

Ünlü oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim hakkındaki bir iddia geçtiğimiz gün magazin dünyasında büyük etki yarattı. Evlilikleriyle beğeni toplayan ikilinin boşandığı dedikoduları sonrasında ünlü ikili cephesinden açıklama geldi. İddialar doğru çıktı!

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Unutulmaz yapım Hayat Bilgisi dizisindeki "Arif" karakteriyle gönülleri fetheden Ümit Erdim ve Seda Erdim 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Unutulmaz yapım Hayat Bilgisi dizisindeki "Arif" karakteriyle gönülleri fetheden Ümit Erdim ve Seda Erdim 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerini magazin dünyasının gözlerinden uzak sürdüren ünlü ikilinin Ses ve Ela adında dünya tatlısı iki kızı olmuştu.

Evliliklerini magazin dünyasının gözlerinden uzak sürdüren ünlü ikilinin Ses ve Ela adında dünya tatlısı iki kızı olmuştu.

Evlilikleriyle görenlere gıpta ettiren ikili cephesinden kötü haberler geldi. Seda Erdim'in sosyal medya hesabından soyadını kaldırması dikkat çekmişti.

Evlilikleriyle görenlere gıpta ettiren ikili cephesinden kötü haberler geldi. Seda Erdim'in sosyal medya hesabından soyadını kaldırması dikkat çekmişti.

Instagram profilindeki adını Seda Çınar olarak değiştiren ünlü ismin bu hamlesinden sonra ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Instagram profilindeki adını Seda Çınar olarak değiştiren ünlü ismin bu hamlesinden sonra ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Detayları da bu haberimizde vermiştik:

Bu iddiaların alıp başını gitmesinden sonra Seda Çınar ve Ümit Erdim cephesinden ilk kez açıklama geldi.

Bu iddiaların alıp başını gitmesinden sonra Seda Çınar ve Ümit Erdim cephesinden ilk kez açıklama geldi.
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Ünlü ikilinin avukatlarından gelen açıklama doğrultusunda Ümit Erdim ile Seda Çınar'ın nisan ayında evliliklerini karşılıklı olarak sonlandırdıkları ortaya çıktı.

Ünlü ikilinin avukatlarından gelen açıklama doğrultusunda Ümit Erdim ile Seda Çınar'ın nisan ayında evliliklerini karşılıklı olarak sonlandırdıkları ortaya çıktı.

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