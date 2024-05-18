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Uyuşturucu Madde Alırken Yakalanmıştı: Feyza Civelek Hakkında Tanık Sıfatıyla Zorla Getirilme Kararı

Uyuşturucu Madde Alırken Yakalanmıştı: Feyza Civelek Hakkında Tanık Sıfatıyla Zorla Getirilme Kararı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.05.2024 - 09:22

Uyuşturucu alışverişi esnasında polise yakalanan Feyza Civelek cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’n haberine göre, Kızılcık Şerbeti oyuncusunun başını yasaklı madde temin ettiği iddia edilen kişi derde soktu!

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Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'in 29 Ekim'de yaşadığı olay gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu sipariş verdiği uyuşturucuyu teslim alırken polisler tarafından yakalanmıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'in 29 Ekim'de yaşadığı olay gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu sipariş verdiği uyuşturucuyu teslim alırken polisler tarafından yakalanmıştı.

Karakoldaki ifadesinde de 'Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.' dediği ortaya çıkmıştı.

Merak edenleri böyle alabiliriz

Yaşanan olayda yasaklı maddeyi temin ettiği iddia edilen Selçuk Ç. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve hakkında minimum 15 yıla kadar hapis istemiyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılmıştı.

Yaşanan olayda yasaklı maddeyi temin ettiği iddia edilen Selçuk Ç. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve hakkında minimum 15 yıla kadar hapis istemiyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılmıştı.

Feyza Civelek'in sipariş ettiği uyuşturucu maddenin eline geçmediğinden dolayı sadece takipsizlik kararı verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucuyu alacağı kişi ve ünlü oyuncu arasındaki mesajlaşmalar da ortaya çıkmıştı.

Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; mahkemede ifade veren Selçuk Ç., satıcı olmadığını, Feyza Civelek ile arkadaş olduklarını söyledi.

Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; mahkemede ifade veren Selçuk Ç., satıcı olmadığını, Feyza Civelek ile arkadaş olduklarını söyledi.

Kaynak

Civelek'le kendisinin daha önce ilişkisi olduğunu öne süren Selçuk Ç, "Maaşımdan 4 bin lira ile uyuşturucu madde aldım. Tam evinin önüne geldim polisler beni yakaladı. Feyza da medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor. Benim Beşiktaş'ta bir müşterim vardı. Beni kahve içmeye çağırmıştı. O vesileyle Feyza ile tanıştım" dedi.

Civelek'le kendisinin daha önce ilişkisi olduğunu öne süren Selçuk Ç, "Maaşımdan 4 bin lira ile uyuşturucu madde aldım. Tam evinin önüne geldim polisler beni yakaladı. Feyza da medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor. Benim Beşiktaş'ta bir müşterim vardı. Beni kahve içmeye çağırmıştı. O vesileyle Feyza ile tanıştım" dedi.

Tanıştıktan kısa bir süre sonra muhabbetlerinin uyuşturucu ortamına döndüğünü aktaran Selçuk Ç., "Ben de uyuşturucu kullanıyordum. O da uyuşturucu kullanıyordu. Feyza da kokain kullanır. Diğer maddeleri de kullanmaktadır. Biz yaklaşık 1.5 yıldır arkadaşız. Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza'ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım" iddiasında bulundu.

Tanıştıktan kısa bir süre sonra muhabbetlerinin uyuşturucu ortamına döndüğünü aktaran Selçuk Ç., "Ben de uyuşturucu kullanıyordum. O da uyuşturucu kullanıyordu. Feyza da kokain kullanır. Diğer maddeleri de kullanmaktadır. Biz yaklaşık 1.5 yıldır arkadaşız. Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza'ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım" iddiasında bulundu.
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Duruşma savcısı, davada dinlenmeyen tanıkların dinlenmeleri için işlem yapılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme de verdiği ara kararda, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, Feyza Civelek'in 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma savcısı, davada dinlenmeyen tanıkların dinlenmeleri için işlem yapılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme de verdiği ara kararda, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, Feyza Civelek'in 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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