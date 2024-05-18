Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen Sağlık Durumu Hakkında İlk Kez Konuştu

Geçirdiği beyin kanaması yüzünden Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülenmişti. Bu sefer de Nişantaşı'nda görüntülenen usta oyuncu merak edilen sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.