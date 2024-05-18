Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen Sağlık Durumu Hakkında İlk Kez Konuştu
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen Sağlık Durumu Hakkında İlk Kez Konuştu
Geçirdiği beyin kanaması yüzünden Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülenmişti. Bu sefer de Nişantaşı'nda görüntülenen usta oyuncu merak edilen sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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Show Tv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden 'Apo'ya Settar Tanrıöğen hayat veriyordu.
26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın patladığı için beyin kanaması geçiren usta oyuncu ciddi operasyonlar geçirmişti.
Sağlık durumunun ciddiyetini korumasından sonra Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen, yerini Ahmet Mümtaz Taylan'a bırakmıştı.
Sevenlerini epey korkutan sağlık sorunundan sonra geçen dört ay sonra ilk kez görüntülenen usta oyuncu kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten muhabirlere teşekkür ederek yürüyüşüne devam etmişti.
Yeniden sağlığına kavuşabilmek için tedavisine devam edilen Settar Tanrıöğen geçtiğimiz gün bir kez daha görüntülendi.
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Fizik tedavisini yaptırdığı klinik çıkarken kendisini bekleyen muhabirlerle kısa bir sohbet eden usta oyuncu sağlık durumuna ilişkin ilk kez konuştu:
"Masaja fizik tedaviye geldim. Herkes arıyor sağ olsunlar. Setlere başlayacağım tabii, işimi yapacağım. Doktorların öyle koyduğu bir yasak durumu yok, iyileşmeye ihtiyacım var biraz."
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