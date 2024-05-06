Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Yarım Kalan Aşklarına Bir Şans Daha Verme Kararı Aldı

Yoğun oldukları için uzun süre görüşemeyen ikili takipleşmeyi bıraksalar da birlikte oldukları fotoğrafları silmemişti. Cemre Baysel ise konu hakkında 'Bu konuda konuşmak istemiyorum. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi.' açıklamasını yapmıştı.