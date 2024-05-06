Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Yarım Kalan Aşklarına Bir Şans Daha Verme Kararı Aldı
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Yarım Kalan Aşklarına Bir Şans Daha Verme Kararı Aldı
Baht Oyunu dizisi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, evlilik yolundayken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre ayrılıklarının ardından 1.5 yıl geçtikten sonra barıştıkları iddia edildi!
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Baht Oyunu dizisinde partner olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçek olmuştu.
Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ikilinin birlikte pozlarına beğeni ve yorum yağıyordu.
Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz'ın ailesi ile de oldukça yakındı.
Ancak çifte nazar değmişti ve birden sosyal medyada birbirlerini takipten çıktıklarını görmüştük.
2022'nin Aralık ayında ayrılan çiftten sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi.
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Söylenenlere göre ilişkilerine bir şans daha veren Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in setine pek çok kez çiçek yollamış ve ziyarete gitmiş.
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Bence yazık olacak kıza üzülmesini istemem ama bu çocuk tekrar üzer gibi geliyor