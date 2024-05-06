Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Yarım Kalan Aşklarına Bir Şans Daha Verme Kararı Aldı

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Yarım Kalan Aşklarına Bir Şans Daha Verme Kararı Aldı

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.05.2024 - 12:52

Baht Oyunu dizisi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, evlilik yolundayken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre ayrılıklarının ardından 1.5 yıl geçtikten sonra barıştıkları iddia edildi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Baht Oyunu dizisinde partner olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçek olmuştu.

Baht Oyunu dizisinde partner olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçek olmuştu.

Hem dizi çekildiği sürede hem de gerçek hayatlarında oldukça yakıştırılan çiftlerden bir tanesiydi.

Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ikilinin birlikte pozlarına beğeni ve yorum yağıyordu.

Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ikilinin birlikte pozlarına beğeni ve yorum yağıyordu.

Aynı zamanda ilişkilerini de hiçbir zaman saklamadılar ve paylaşmaktan çekinmediler.

Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz'ın ailesi ile de oldukça yakındı.

Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz'ın ailesi ile de oldukça yakındı.

Hatta aileye girmesinin ardından evlenecekleri yönünde iddialar gündeme gelmeye başlamıştı.

Ancak çifte nazar değmişti ve birden sosyal medyada birbirlerini takipten çıktıklarını görmüştük.

Ancak çifte nazar değmişti ve birden sosyal medyada birbirlerini takipten çıktıklarını görmüştük.

Yoğun oldukları için uzun süre görüşemeyen ikili takipleşmeyi bıraksalar da birlikte oldukları fotoğrafları silmemişti. Cemre Baysel ise konu hakkında 'Bu konuda konuşmak istemiyorum. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi.' açıklamasını yapmıştı.

2022'nin Aralık ayında ayrılan çiftten sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi.

2022'nin Aralık ayında ayrılan çiftten sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre ikilinin yakın çevresi çiftin yeniden barıştığını ve aşklarına devam ettiğini söylemiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Söylenenlere göre ilişkilerine bir şans daha veren Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in setine pek çok kez çiçek yollamış ve ziyarete gitmiş.

Söylenenlere göre ilişkilerine bir şans daha veren Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel'in setine pek çok kez çiçek yollamış ve ziyarete gitmiş.

Bakalım birlikte fotoğraf ne zaman gelecek...

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ihsn Ünal

Bence yazık olacak kıza üzülmesini istemem ama bu çocuk tekrar üzer gibi geliyor