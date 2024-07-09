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Boşandıktan 20 Gün Sonra Onur Atilla ile Aşk Yaşadıklarını Cümle Aleme Duyuran Nez'den Aldatma İtirafı!

Boşandıktan 20 Gün Sonra Onur Atilla ile Aşk Yaşadıklarını Cümle Aleme Duyuran Nez'den Aldatma İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 17:48

Boşandıktan 20 gün sonra Onur Atilla'yla aşk yaşamaya başlayan Nez, Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Aldatma ve aldatılma ile ilgili itiraflarda bulunan Nez'in açıklamalarında kime taş attığı anlaşılmadı...

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Gündem son bir haftadır Onur Atilla ve Nez'le çalkalanıyor biliyorsunuz. Kısacık bir özet geçelim, en son 45 kilo birden verip bambaşka bir görünüme kavuşmasıyla gündeme oturan Atilla, geçtiğimiz günlerde 10 yıllık eşiyle boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı hatırlarsanız.

Gündem son bir haftadır Onur Atilla ve Nez'le çalkalanıyor biliyorsunuz. Kısacık bir özet geçelim, en son 45 kilo birden verip bambaşka bir görünüme kavuşmasıyla gündeme oturan Atilla, geçtiğimiz günlerde 10 yıllık eşiyle boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı hatırlarsanız.

10 Haziran 2024'te boşandıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Onur Atilla, boşanma tarihinin üstünden 20 gün geçtiği gibi şarkıcı Nez'le aşk paylaşımı yapınca da ortalık karışmıştı!

10 Haziran 2024'te boşandıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Onur Atilla, boşanma tarihinin üstünden 20 gün geçtiği gibi şarkıcı Nez'le aşk paylaşımı yapınca da ortalık karışmıştı!

Boşanma ve yeni aşka yelken açma bu kadar peş peşe olunca sosyal medya kullanıcılarından "evliliği Nez bitirmiş" yorumları gecikmedi tabii.

Boşanma ve yeni aşka yelken açma bu kadar peş peşe olunca sosyal medya kullanıcılarından "evliliği Nez bitirmiş" yorumları gecikmedi tabii.

Fakat önce Nez bu yorumlara sitem ederek, hassasiyet beklediğini belirttiği bir açıklamada bulundu. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından Onur Atilla, sevgilisi Nez'i koruduğu bir açıklama yaptı. Onun detaylarında da bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat mesele bu kadarla kalmadı. Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız, ortada bir ihanet olduğunu dile getirdi, Onur Atilla ise "asılsız ithamlar devam ettiği halde mahkemeye başvuracağım" diyerek sert çıktı.

Fakat mesele bu kadarla kalmadı. Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız, ortada bir ihanet olduğunu dile getirdi, Onur Atilla ise "asılsız ithamlar devam ettiği halde mahkemeye başvuracağım" diyerek sert çıktı.

Kaçıranlar için Sinem Ayyıldız'ın açıklaması ve Onur Atilla'nın çıkışından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Nez bu sefer de Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldığında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. "Hiçbir kadın vazgeçilmez değildir" diyen Nez, ayrılırken de bir saygı olmasını gerektiğini ve tüm eski eşleri, sevgilileriyle arkadaş olduğunu söyleyen, hemcinslerine de ders veren Nez'in sözleri manidar bulundu.

Nez bu sefer de Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldığında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. "Hiçbir kadın vazgeçilmez değildir" diyen Nez, ayrılırken de bir saygı olmasını gerektiğini ve tüm eski eşleri, sevgilileriyle arkadaş olduğunu söyleyen, hemcinslerine de ders veren Nez'in sözleri manidar bulundu.
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Ayrıca bir de aldatma itirafı geldi kendisinden! Yaptığı üç evlilikten birinde aldatıldığını ve evde yakaladığını söyleyen Nez, "Aldatıldım ama hiç düşündüğünüz gibi kavga bağırış çağırış olmadı. Ben ilişki bitti ama neden kimse bir şey demedi, ona kızdım yıllarca" açıklamasında bulundu.

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