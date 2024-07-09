Boşandıktan 20 Gün Sonra Onur Atilla ile Aşk Yaşadıklarını Cümle Aleme Duyuran Nez'den Aldatma İtirafı!

Boşandıktan 20 gün sonra Onur Atilla'yla aşk yaşamaya başlayan Nez, Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Aldatma ve aldatılma ile ilgili itiraflarda bulunan Nez'in açıklamalarında kime taş attığı anlaşılmadı...