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Beyazlar İçindeki Sözüyle Konuşulan Kadir Ezildi'nin Milyonluk Çeyiz Alışverişini Paylaştığı Video Gündem Oldu

Beyazlar İçindeki Sözüyle Konuşulan Kadir Ezildi'nin Milyonluk Çeyiz Alışverişini Paylaştığı Video Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 19:06

Son dönemin popüler temizlik uzmanı ve televizyon sunucusu Kadir Ezildi, çeyiz alışverişini paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ekranlardaki temizlik programları sayesinde tanınırlığını arttıran ve sempatik tavırlarıyla büyük bir takipçi kitlesi kazanan Kadir Ezildi şu sıralar gündemden bir an olsun düşmüyor.

Ekranlardaki temizlik programları sayesinde tanınırlığını arttıran ve sempatik tavırlarıyla büyük bir takipçi kitlesi kazanan Kadir Ezildi şu sıralar gündemden bir an olsun düşmüyor.

Uzun süredir nişan hazırlıklarında olan, sevgilisini kimselere göstermeyen Kadir Ezildi yaptığı çeyiz alışverişi paylaşımlarıyla ilgi çekiyordu.

Uzun süredir nişan hazırlıklarında olan, sevgilisini kimselere göstermeyen Kadir Ezildi yaptığı çeyiz alışverişi paylaşımlarıyla ilgi çekiyordu.

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifinin hemen ardından sözlenen Ezildi, yine hem hazırlıklarıyla hem de giydikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifinin hemen ardından sözlenen Ezildi, yine hem hazırlıklarıyla hem de giydikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Sözü sonrası paylaştığı videoyla dikkat çeken Kadir Ezildi'nin milyonluk çeyiz bohçası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sözü sonrası paylaştığı videoyla dikkat çeken Kadir Ezildi'nin milyonluk çeyiz bohçası sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o anlar 👇

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