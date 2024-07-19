Beyazlar İçindeki Sözüyle Konuşulan Kadir Ezildi'nin Milyonluk Çeyiz Alışverişini Paylaştığı Video Gündem Oldu
Beyazlar İçindeki Sözüyle Konuşulan Kadir Ezildi'nin Milyonluk Çeyiz Alışverişini Paylaştığı Video Gündem Oldu
Son dönemin popüler temizlik uzmanı ve televizyon sunucusu Kadir Ezildi, çeyiz alışverişini paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Ekranlardaki temizlik programları sayesinde tanınırlığını arttıran ve sempatik tavırlarıyla büyük bir takipçi kitlesi kazanan Kadir Ezildi şu sıralar gündemden bir an olsun düşmüyor.
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Uzun süredir nişan hazırlıklarında olan, sevgilisini kimselere göstermeyen Kadir Ezildi yaptığı çeyiz alışverişi paylaşımlarıyla ilgi çekiyordu.
Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifinin hemen ardından sözlenen Ezildi, yine hem hazırlıklarıyla hem de giydikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Sözü sonrası paylaştığı videoyla dikkat çeken Kadir Ezildi'nin milyonluk çeyiz bohçası sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte o anlar 👇
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