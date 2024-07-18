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Böyle Hareket Görülmedi: Dubai Prensesi Şeyh Mahra Kocasına Boşandıklarını Instagram Üzerinden Söyledi

Böyle Hareket Görülmedi: Dubai Prensesi Şeyh Mahra Kocasına Boşandıklarını Instagram Üzerinden Söyledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 16:39

Şeyh Mahra , Şeyh Mana'dan boşandığını Instagram'dan duyurdu. Mahra, boşanma açıklamasında eski eşinin başka kadınlarla ilgilendiğini belirterek, bu kararı aldığını vurguladı ve tüm gönderilerini sildi.

Kaynak: https://en.vogue.me/royal/sheikha-mah...
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Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un kızı Şeyh Mahra, evliliğinin üzerinden bir yıldan biraz fazla bir süre geçtikten sonra, dün akşam evliliğiyle ilgili bir gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.

Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un kızı Şeyh Mahra, evliliğinin üzerinden bir yıldan biraz fazla bir süre geçtikten sonra, dün akşam evliliğiyle ilgili bir gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.

Dubai Prensesi Şeyh Mahra, artık eski kocası olan Şeyh Mana'yı boşadığını Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderi ile açıkladı!

Dubai Prensesi Şeyh Mahra, artık eski kocası olan Şeyh Mana'yı boşadığını Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderi ile açıkladı!

Kraliyet ailesi haberi kısa ama etkili bir mesajla dile getirdi: "Sevgili kocacığım, başka kadınlarla meşgul olduğun için boşandığımızı ilan ediyorum. Senden boşanıyorum, senden boşanıyorum ve senden boşanıyorum. Kendine iyi bak. Eski eşin."

Kraliyet ailesi haberi kısa ama etkili bir mesajla dile getirdi: "Sevgili kocacığım, başka kadınlarla meşgul olduğun için boşandığımızı ilan ediyorum. Senden boşanıyorum, senden boşanıyorum ve senden boşanıyorum. Kendine iyi bak. Eski eşin."

Bu sert mesajı paylaştıktan sonra Şeyh Mahra, sayfasında Şeyh Mana'nın yer aldığı tüm gönderileri de kaldırdı.

Bu sert mesajı paylaştıktan sonra Şeyh Mahra, sayfasında Şeyh Mana'nın yer aldığı tüm gönderileri de kaldırdı.

Şeyh Mahra ve Şeyh Mana'nın düğünleri Nisan 2023'te gerçekleşmiş ve törenleri yılın en çok konuşulan kutlamaları arasında yer almıştı, bu büyük günün fotoğrafları internette paylaşılır paylaşılmaz viral olmuştu.

Evliliklerinin ardından birlikte birçok güzel tatil geçiren çift, bu yılın 26 Şubat'ında Şeyh Mahra'nın kendi doğum günü buluşmasında ilk çocuğunu beklediğini de açıklamıştı. Kraliyet ailesi 2 Mayıs'ta kız bebeğinin dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Evliliklerinin ardından birlikte birçok güzel tatil geçiren çift, bu yılın 26 Şubat'ında Şeyh Mahra'nın kendi doğum günü buluşmasında ilk çocuğunu beklediğini de açıklamıştı. Kraliyet ailesi 2 Mayıs'ta kız bebeğinin dünyaya geldiğini duyurmuştu.

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