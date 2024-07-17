Karizmasından Eser Kalmadı: 61 Yaşına Basan Johnny Depp'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

28 yaşındaki Rus bir mankenle aşka yelken açan 61 yaşındaki Johnny Depp'in son hali, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü aktörün değişimi, hayranları ve takipçileri arasında geniş bir etki yarattı. Depp'in son görüntüleri, kariyerinin gidişatı konusunda merak uyandırdı.