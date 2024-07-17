Karizmasından Eser Kalmadı: 61 Yaşına Basan Johnny Depp'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Karizmasından Eser Kalmadı: 61 Yaşına Basan Johnny Depp'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
28 yaşındaki Rus bir mankenle aşka yelken açan 61 yaşındaki Johnny Depp'in son hali, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü aktörün değişimi, hayranları ve takipçileri arasında geniş bir etki yarattı. Depp'in son görüntüleri, kariyerinin gidişatı konusunda merak uyandırdı.
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Hollywood'un ünlü yıldızlarından Johnny Depp, kariyerindeki çeşitli roller ve renkli kişiliği ile adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle "Karayip Korsanları" serisindeki kaptan Jack Sparrow rolüyle tanınan Depp, sinema dünyasında önemli bir yere sahip.
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Özel hattıyla da ilgi çeken Depp, 2015 senesinde Amber Heard ile yaptığı evliliğin ardından dünya genelinde bomba etkisi yaratan boşanmaları ile 2017 senesine damga vurmuştu.
Çiftin birbirlerine yönelttiği suçlamalar, dava sürecini uzatmış ve dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen bir gündem haline gelmişti. Uzun süren bu çekişmeli süreçte, Depp hakaret davasını kazanarak önemli bir galibiyet elde etmişti.
Uzun bir aranın ardından, geçtiğimiz gün 28 yaşındaki Rus bir mankenle aşk yaşadığı öğrenilen Depp, gündeme bomba gibi oturmuştu.
Neredeyse bir senedir ortalarda görülmeyen ünlü isimden yakın arkadaşı Will Smith ile yeni bir fotoğraf geldi! Depp'in bu süreçte geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı.
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