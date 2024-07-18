Hayat Bitti: Müziğe Ara Vereceğini Duyuran Adele Hayranlarını Hayal Kırıklığına Uğrattı
Hayat Bitti: Müziğe Ara Vereceğini Duyuran Adele Hayranlarını Hayal Kırıklığına Uğrattı
Adele, müzik kariyerine uzun bir ara verme kararı aldığını ve yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı düşünmediğini açıkladı. Şarkıcı, bu dönemde başka yaratıcı projelere yönelmeyi planladığını belirtince hayranları hayal kırıklığına uğradı.
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Müzik dünyasının dev ismi Adele, "Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" gibi unutulmaz hitlerle global başarıya imza atmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı.
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Adele, kariyerine bir süre ara vereceğini duyurarak, müzikseverlerini hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi gözler, ünlü şarkıcının bu kararıyla ilgili detaylarda ve gelecekteki projelerinde.
Yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı düşünmediğini açıklayan Adele, "Yeni şarkı yapmak gibi bir planım yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir süre ara vermeyi düşünüyorum," dedi. Ünlü şarkıcı, "Başka yaratıcı projelere yönelmek istiyorum, en azından bir süreliğine" şeklinde eklemelerde bulunarak, müzik kariyerine ara verme kararının arkasındaki nedenleri paylaştı.
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