Hayat Bitti: Müziğe Ara Vereceğini Duyuran Adele Hayranlarını Hayal Kırıklığına Uğrattı

Adele, müzik kariyerine uzun bir ara verme kararı aldığını ve yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı düşünmediğini açıkladı. Şarkıcı, bu dönemde başka yaratıcı projelere yönelmeyi planladığını belirtince hayranları hayal kırıklığına uğradı.