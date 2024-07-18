Stranger Things Yıldızları Finn Wolfhard ve Gaten Matarazzo El Ele Ev Aramaya Gidince Kafalar Fena Karıştı
Stranger Things Yıldızları Finn Wolfhard ve Gaten Matarazzo El Ele Ev Aramaya Gidince Kafalar Fena Karıştı
Stranger Things dizisinin yıldızları Finn Wolfhard ve Gaten Matarazzo, geçtiğimiz günlerde el ele gezerek dikkatleri üzerine çekti. İkili, samimi halleriyle hem hayranlarının hem de magazin dünyasının ilgisini çekti, bu görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu kadrosunda; Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin gibi isimlerin yer aldığı Strager Things dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stranger Things dizisi ile popülaritesini arttıran Finn Wolfhard ve Gaten Matarazzo, yakın arkadaşlıklarıyla göz dolduran ikililerden biri. Bu sene 21 yaşına basan ikili geçtiğimiz günlerde New York'da kameralara yakalandı.
El ele gezmeleriyle dikkat çeken Wolfhard ve Matarazzo'nun bu görüntüleri, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını meraklandırdı. O anlara yorum yağdı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın