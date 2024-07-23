Hamile Pozlarında Çığır Açtı: Anne Hailey Bieber'ın 8 Aylık Karnıyla Verdiği Pozlar Düşman Çatlattı!
Hamile Pozlarında Çığır Açtı: Anne Hailey Bieber'ın 8 Aylık Karnıyla Verdiği Pozlar Düşman Çatlattı!
Hailey Bieber, hamilelik sürecini sosyal medyada özel pozlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Göz alıcı hamile fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü modelin bu pozları çok beğenildi.
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2018 yılında pop yıldızı Justin Bieber ile evlenen Hailey, evlilikleriyle de sık sık gündeme geliyor, hatta ikili ortaya atılan türlü türlü iddialara karışıyor.
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Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberleriyle herkesi duygulandıran çift bu müjdeyi vermesinin ardından 6 aylık karnını doyasıya paylaşmaya başlamıştı.
Ünlü bir dergiye poz veren model, resmen hamile pozlarında çığır açtı! Hailey Bieber, hamilelik sürecini sosyal medyada paylaştığı özel pozlarla kutlamaya devam etti.
Hamilelik sürecini estetik bir biçimde sergileyerek hayranlarını ve moda severleri etkileyen Bieber, pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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