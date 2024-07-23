Sanki Evlendirme Dairesi: Yalın'ın Efes Antik Tiyatro'daki Konserinde 29 Kişi Evlilik Teklifinde Bulundu
Sanki Evlendirme Dairesi: Yalın'ın Efes Antik Tiyatro'daki Konserinde 29 Kişi Evlilik Teklifinde Bulundu
Müzik ve aşkın buluştuğu bir geceye tanık olduk! Yalın’ın büyüleyici konserinde, yaşanan romantik anlar geceye damgasını vurdu. Konser sırasında, seyirciler tüm gözlerin üzerlerine çevrildiği anlarda evlenme teklifinde bulunarak bu unutulmaz geceyi daha da anlamlı kıldı. Yalın’ın müziği eşliğinde tam 29 kişi evlenme teklifinde bulundu!
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Yalın, Efes Antik Tiyatro’da verdiği konserle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı, sahne performansı sırasında müziğin ritmiyle birleşen aşk dolu bir sürprizler konserdeki izleyicilerin dikkatini çekti.
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Aşk hikayelerini bu unutulmaz anla taçlandırmak isteyen çiftler, Yalın’ın eşsiz ezgileri arasında hayatlarının en önemli teklifini gerçekleştirdi.
O anlar kameralara böyle yansıdı👇
Müzik ve romantizmin mükemmel bir şekilde buluştuğu 3 gün süren konserde, tam 29 kişi hayatlarının en özel teklifini etti. Yalın o anları "3 gece,15 bin seyirci,29 evlenme teklifi,çok ter,çok emek,çok yorgunluk,çok aşk,çok mutluluk!…. Efes hikayesi…❤️🧿" notuyla paylaştı.
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