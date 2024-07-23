Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sanki Evlendirme Dairesi: Yalın'ın Efes Antik Tiyatro'daki Konserinde 29 Kişi Evlilik Teklifinde Bulundu

Sanki Evlendirme Dairesi: Yalın'ın Efes Antik Tiyatro'daki Konserinde 29 Kişi Evlilik Teklifinde Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 20:25

Müzik ve aşkın buluştuğu bir geceye tanık olduk! Yalın’ın büyüleyici konserinde, yaşanan romantik anlar geceye damgasını vurdu. Konser sırasında, seyirciler tüm gözlerin üzerlerine çevrildiği anlarda evlenme teklifinde bulunarak bu unutulmaz geceyi daha da anlamlı kıldı. Yalın’ın müziği eşliğinde tam 29 kişi evlenme teklifinde bulundu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yalın, Efes Antik Tiyatro’da verdiği konserle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı, sahne performansı sırasında müziğin ritmiyle birleşen aşk dolu bir sürprizler konserdeki izleyicilerin dikkatini çekti.

Yalın, Efes Antik Tiyatro’da verdiği konserle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı, sahne performansı sırasında müziğin ritmiyle birleşen aşk dolu bir sürprizler konserdeki izleyicilerin dikkatini çekti.

Aşk hikayelerini bu unutulmaz anla taçlandırmak isteyen çiftler, Yalın’ın eşsiz ezgileri arasında hayatlarının en önemli teklifini gerçekleştirdi.

Aşk hikayelerini bu unutulmaz anla taçlandırmak isteyen çiftler, Yalın’ın eşsiz ezgileri arasında hayatlarının en önemli teklifini gerçekleştirdi.

O anlar kameralara böyle yansıdı👇

Müzik ve romantizmin mükemmel bir şekilde buluştuğu 3 gün süren konserde, tam 29 kişi hayatlarının en özel teklifini etti. Yalın o anları "3 gece,15 bin seyirci,29 evlenme teklifi,çok ter,çok emek,çok yorgunluk,çok aşk,çok mutluluk!…. Efes hikayesi…❤️🧿" notuyla paylaştı.

Müzik ve romantizmin mükemmel bir şekilde buluştuğu 3 gün süren konserde, tam 29 kişi hayatlarının en özel teklifini etti. Yalın o anları "3 gece,15 bin seyirci,29 evlenme teklifi,çok ter,çok emek,çok yorgunluk,çok aşk,çok mutluluk!…. Efes hikayesi…❤️🧿" notuyla paylaştı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın