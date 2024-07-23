Sanki Evlendirme Dairesi: Yalın'ın Efes Antik Tiyatro'daki Konserinde 29 Kişi Evlilik Teklifinde Bulundu

Müzik ve aşkın buluştuğu bir geceye tanık olduk! Yalın’ın büyüleyici konserinde, yaşanan romantik anlar geceye damgasını vurdu. Konser sırasında, seyirciler tüm gözlerin üzerlerine çevrildiği anlarda evlenme teklifinde bulunarak bu unutulmaz geceyi daha da anlamlı kıldı. Yalın’ın müziği eşliğinde tam 29 kişi evlenme teklifinde bulundu!