Günah Keçisi İlan Edilmiş! Meryem Uzerli ile Evlilik Tartışmasına Giren Hülya Avşar'dan Yeni Açıklama Geldi

Gazetemagazin'in haberine göre, Meryem Uzerli ve Deniz Uğur'a yönelttiği evlilik sorularıyla gündem olan Hülya Avşar'ın kıskançlık dolayısıyla bu tür çıkışlarda bulunduğu Fatih Altaylı tarafından iddia edilmişti. Sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklamada bulunan Avşar yine de pek inandırıcı bulunmamıştı. 'Günah keçisi ilan edildim' diyen isimden yeni bir açıklama geldi!