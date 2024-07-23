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Günah Keçisi İlan Edilmiş! Meryem Uzerli ile Evlilik Tartışmasına Giren Hülya Avşar'dan Yeni Açıklama Geldi

Günah Keçisi İlan Edilmiş! Meryem Uzerli ile Evlilik Tartışmasına Giren Hülya Avşar'dan Yeni Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 18:03

Gazetemagazin'in haberine göre, Meryem Uzerli ve Deniz Uğur'a yönelttiği evlilik sorularıyla gündem olan Hülya Avşar'ın kıskançlık dolayısıyla bu tür çıkışlarda bulunduğu Fatih Altaylı tarafından iddia edilmişti. Sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklamada bulunan Avşar yine de pek inandırıcı bulunmamıştı. 'Günah keçisi ilan edildim' diyen isimden yeni bir açıklama geldi!

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Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programıyla YouTube kanalında birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak çarpıcı açıklamalarda bulunulmasını sağlamış aynı zamanda yönelttiği sorularla dillere düşmüştü.

Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programıyla YouTube kanalında birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak çarpıcı açıklamalarda bulunulmasını sağlamış aynı zamanda yönelttiği sorularla dillere düşmüştü.

Özellikle Meryem Uzerli'ye sorduğu "neden evlenmediler seninle?" sorusuyla tüm gözlerin üzerine dikilmesine neden olan Hülya Avşar sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki almıştı.

Özellikle Meryem Uzerli'ye sorduğu "neden evlenmediler seninle?" sorusuyla tüm gözlerin üzerine dikilmesine neden olan Hülya Avşar sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki almıştı.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Sonradan edinilen bir bilgiye göre Fatih Altaylı'nın Uzerli'ye bu program öncesi "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" demesi gündem olmuştu.

Sonradan edinilen bir bilgiye göre Fatih Altaylı'nın Uzerli'ye bu program öncesi "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" demesi gündem olmuştu.

Detaylar için👇

Sosyal medyadan aldığı eleştirilerin ardından "Ben ve konuğum sohbetimizden çok keyif aldık" şeklinde açıklamada bulunan Hülya Avşar, Altaylı'ya da cevabını vermişti.

Sosyal medyadan aldığı eleştirilerin ardından "Ben ve konuğum sohbetimizden çok keyif aldık" şeklinde açıklamada bulunan Hülya Avşar, Altaylı'ya da cevabını vermişti.

Hülya Avşar'ın açıklamasının detayları için 👇

Geçtiğimiz hafta programdan başka bir kesitle yeniden eleştirilen Hülya Avşar'ın Deniz Uğur'a yönelttiği soru da gündeme bomba gibi oturmuştu.

Geçtiğimiz hafta programdan başka bir kesitle yeniden eleştirilen Hülya Avşar'ın Deniz Uğur'a yönelttiği soru da gündeme bomba gibi oturmuştu.

Deniz Uğur'a yöneltilen sorudan ve detaylarından da burada bahsetmiştik 👇

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Gazetemagazin'in haberine göre eleştiri almaya devam eden Avşar, "Meryem 'hepsi çok güzel yayınlayabilirsin' diyip teşekkür etti. Bu olayda da günah keçisi ben ilan edildim. Ama benim hiçbir suçum yok" ifadelerini kullanarak konuyu kapatma girişiminde bulundu.

Gazetemagazin'in haberine göre eleştiri almaya devam eden Avşar, "Meryem 'hepsi çok güzel yayınlayabilirsin' diyip teşekkür etti. Bu olayda da günah keçisi ben ilan edildim. Ama benim hiçbir suçum yok" ifadelerini kullanarak konuyu kapatma girişiminde bulundu.

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hülya avşar medyatik bir cahildir