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Uzun Süredir Ortalıkta Görünmeyen Güzel Oyuncu Elçin Sangu Psikolojik Olarak İyi Hissetmediğini Açıkladı

Uzun Süredir Ortalıkta Görünmeyen Güzel Oyuncu Elçin Sangu Psikolojik Olarak İyi Hissetmediğini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 22:10

Son olarak ekranlarda Altan Düzyatan'la başrollerini paylaştığı 'Çöp Adam' dizisiyle karşımıza çıkan Elçin Sangu Çerkes dansının ardından ilk defa kameralara konuştu. Güzel isim, şiddetli anksiyete yaşadığını itiraf etti.

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Kiralık Aşk dizisindeki Defne rolüyle gönlümüzde taht kuran Elçin Sangu, hem muhteşem oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle sürekli dikkat çeken bir isim olarak biliniyor.

Kiralık Aşk dizisindeki Defne rolüyle gönlümüzde taht kuran Elçin Sangu, hem muhteşem oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle sürekli dikkat çeken bir isim olarak biliniyor.

Güzelliğiyle adımını attığı her anda tüm gözlerin dönüp bir kez daha baktığı Elçin Sangu aynı zamanda yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

Güzelliğiyle adımını attığı her anda tüm gözlerin dönüp bir kez daha baktığı Elçin Sangu aynı zamanda yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

En son Engin Altan Düzyatan'la Çöp Adam dizisinde izlediğimiz, şimdilerde ise herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu, geçtiğimiz saatlerde neden bir süredir herhangi bir projeye dahil olmadığını açıkladı.

En son Engin Altan Düzyatan'la Çöp Adam dizisinde izlediğimiz, şimdilerde ise herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu, geçtiğimiz saatlerde neden bir süredir herhangi bir projeye dahil olmadığını açıkladı.

39 yaşına basttığını söyleyen güzel isim, "Genel olarak özlemiştim sakinliği. Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Durduk yere gelen bir şey değil. Terapiste danışınca tabii ki bazı şeylerin zihinsel olarak hiç olmayacak zamanlarda ortaya çıkabileceğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

39 yaşına basttığını söyleyen güzel isim, "Genel olarak özlemiştim sakinliği. Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Durduk yere gelen bir şey değil. Terapiste danışınca tabii ki bazı şeylerin zihinsel olarak hiç olmayacak zamanlarda ortaya çıkabileceğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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