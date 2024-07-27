Zincirleme Kaza Yapan Çakal'ın Arabasındaki Gizemli Güzel 'Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?' Sorularını Akla Getirdi

Geçtiğimiz gün karıştığı kaza sonucu gündeme bomba gibi oturan Çakal o anları sosyal medya hesabından detaylı bir şekilde paylaşmış ve takipçilerini olay yerinden bilgilendirmişti. Çarptığı arabanın başında çekiciyi beklerken kazayı çeken başka bir sürücünün arabasına çarpmasına şahit olan isim ortaya çıkan anları göstermişti. Aynı günden başka bir kadının paylaşımlarına göre gizemli bir hanımefendi de arabadaydı. Bakalım o gizemli güzel kimmiş!