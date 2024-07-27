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Zincirleme Kaza Yapan Çakal'ın Arabasındaki Gizemli Güzel 'Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?' Sorularını Akla Getirdi

Zincirleme Kaza Yapan Çakal'ın Arabasındaki Gizemli Güzel 'Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?' Sorularını Akla Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 09:57

Geçtiğimiz gün karıştığı kaza sonucu gündeme bomba gibi oturan Çakal o anları sosyal medya hesabından detaylı bir şekilde paylaşmış ve takipçilerini olay yerinden bilgilendirmişti. Çarptığı arabanın başında çekiciyi beklerken kazayı çeken başka bir sürücünün arabasına çarpmasına şahit olan isim ortaya çıkan anları göstermişti. Aynı günden başka bir kadının paylaşımlarına göre gizemli bir hanımefendi de arabadaydı. Bakalım o gizemli güzel kimmiş!

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Rap dünyasının gözde isimlerinden biri olmayı kısa sürede başaran Emirhan Çakal yaptığı açıklamlarla ve özel hayatıyla sık sık gündemde kendine yer edinmeyi başarıyor.

Rap dünyasının gözde isimlerinden biri olmayı kısa sürede başaran Emirhan Çakal yaptığı açıklamlarla ve özel hayatıyla sık sık gündemde kendine yer edinmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz gün araba kazası geçiren rapçi adından zincirleme kazaya dönüşen bu olayla bahsettirmiş, ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı.

Geçtiğimiz gün araba kazası geçiren rapçi adından zincirleme kazaya dönüşen bu olayla bahsettirmiş, ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı.

Rapçinin karıştığı kazayı kayda alırken kendi arabasını da çarpan sürücünün olaya karışmasının ardından Çakal o anları ve yaşadığı şoku sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Rapçinin karıştığı kazayı kayda alırken kendi arabasını da çarpan sürücünün olaya karışmasının ardından Çakal o anları ve yaşadığı şoku sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Kaza sonrası yapılan paylaşımların ardından dikkat çeken detaylara göre Çakal arabada yalnız değilmiş! Gizemli güzel aynı paylaşımı "Her zaman emniyet kemerinizi takın!!! Emniyet kemerimi taktığım için çok mutluyum, aksi takdirde neler olabileceğini hayal bile etmek istemiyorum." notunu düşerek paylaşmış...

Kaza sonrası yapılan paylaşımların ardından dikkat çeken detaylara göre Çakal arabada yalnız değilmiş! Gizemli güzel aynı paylaşımı "Her zaman emniyet kemerinizi takın!!! Emniyet kemerimi taktığım için çok mutluyum, aksi takdirde neler olabileceğini hayal bile etmek istemiyorum." notunu düşerek paylaşmış...

Arabada Maria Gabriela isimli bir hanımefendi de varmış! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın altına "İstanbul'da ilk 24 saat ve ilk araba kazamı atlattım💣💥🤘" notunu düşen isim altına Çakal'ın yaptığı yorumla kaza sırasında arabada olduğunu doğrulamış oldu.

Arabada Maria Gabriela isimli bir hanımefendi de varmış! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın altına "İstanbul'da ilk 24 saat ve ilk araba kazamı atlattım💣💥🤘" notunu düşen isim altına Çakal'ın yaptığı yorumla kaza sırasında arabada olduğunu doğrulamış oldu.
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Ne dersiniz yeni bir aşk doğmuş olabilir mi?👀

Ne dersiniz yeni bir aşk doğmuş olabilir mi?👀

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