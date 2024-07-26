Rapçi Emirhan Çakal Kaza Yaptı: Olayı Videoya Çekmek İsteyen Kişi de Dikkatsizliği Sonucu Arabasını Çarptı
Rapçi Emirhan Çakal Kaza Yaptı: Olayı Videoya Çekmek İsteyen Kişi de Dikkatsizliği Sonucu Arabasını Çarptı
Çakal ismiyle tanınan rapçi Emirhan Çakal kazaya karıştı. Olayı videoya çekmek isteyen bir kişi dikkatsizliği sonucu arabasını çarptı.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı pozların yanında şarkılarıyla listlelerin başına yerleşmeyi her seferinde başaran Çakal rap dünyasının yükselen isimlerinden biri.
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Geçtiğimiz hafta bir ilkokulda şarkı söylediği görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte hakkında soruşturma açılan rapçi adından sık sık bahsettiriyor.
Hepimizin Çakal olarak tanıdığı, gerçek ismi Emirhan olan ve sempatik tavırlarıyla kendini sevdirmeyi başaran genç rapçi, geçtiğimiz saatlerde bir kaza geçirdi.
Kazanın ardından yol kenarında bekleyen rapçiyi seyir halindeyken kayda almak isteyen bir şahıs dikkatsizliği sonucu arabasını çarptı.
Gelin o anlara birlikte bakalım👇
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O anları sosyal medya hesabından paylaşan isim kendisinin çarptığı arabanın sahibi ve kaza yapan aracın sahibi ile fotoğraf paylaştı.
Olayın şokunu yaşayan isim takipçilerini böyle bilgilendirdi.
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