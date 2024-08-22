Nilüfer'in Kızı Konuştu! Poyraz'ı Kaçırdığı İddia Edilen Ayşe Nazlı Yumlu: "Kötü İnsanlar Anlayamaz"
Nilüfer'in Kızı Konuştu! Poyraz'ı Kaçırdığı İddia Edilen Ayşe Nazlı Yumlu: "Kötü İnsanlar Anlayamaz"
Reha Muhtar ve Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, kendisini 'çocuk kaçırma' ile suçlayan Deniz Uğur'un iddialarına ilk kez cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı, ilahi adalete güvendiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reha Muhtar'ın kazası, koca bir aile kaosunu da beraberinde getirmişti hatırlarsanız. Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı oğlum Poyraz'ı kaçırdı" iddiası üzerine başlayan olay anbean vites artırarak büyümeye devam etti.
Anne Deniz Uğur isyanını dile getirirken, Nilüfer önce konuya sanki önemli şey yaşanmamış da abartılıyormuş gibi yaklaşmayı seçti.
Ardından Deniz Uğur konuyla ilgili bir basın toplantısı yapınca Nilüfer de konuşmaya karar verdi ve halihazırda Bodrum'da olduğunu belirterek, ortada kaçırma gibi bir durum olmadığını vurguladı.
Birkaç saat sonra ise mahkeme kararı çıktı. Poyraz'ın annesi Deniz Uğur'a teslim edilmesi beklenirken olay daha da karmaşık hale geldi çünkü bu sefer de gündemdeki çocuk Poyraz devreye girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir saat önce meseleyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Deniz Uğur'un "çocuk kaçırma" ile suçladığı, Reha Muhtar ve Nilüfer'in müşterek kızı Ayşe Nazlı Yumlu, ilk defa konuştu.
Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı sözlerine, "Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz" diyerek giriş yaptı.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın