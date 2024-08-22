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Nilüfer'in Kızı Konuştu! Poyraz'ı Kaçırdığı İddia Edilen Ayşe Nazlı Yumlu: "Kötü İnsanlar Anlayamaz"

Nilüfer'in Kızı Konuştu! Poyraz'ı Kaçırdığı İddia Edilen Ayşe Nazlı Yumlu: "Kötü İnsanlar Anlayamaz"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 23:34

Reha Muhtar ve Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, kendisini 'çocuk kaçırma' ile suçlayan Deniz Uğur'un iddialarına ilk kez cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı, ilahi adalete güvendiğini belirtti.

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Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı.

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı.

Birkaç saat önce uyandırılan Muhtar'ın son durumundan bu yazımızda bahsetmiştik:

Reha Muhtar'ın kazası, koca bir aile kaosunu da beraberinde getirmişti hatırlarsanız. Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı oğlum Poyraz'ı kaçırdı" iddiası üzerine başlayan olay anbean vites artırarak büyümeye devam etti.

Reha Muhtar'ın kazası, koca bir aile kaosunu da beraberinde getirmişti hatırlarsanız. Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı oğlum Poyraz'ı kaçırdı" iddiası üzerine başlayan olay anbean vites artırarak büyümeye devam etti.

Anne Deniz Uğur isyanını dile getirirken, Nilüfer önce konuya sanki önemli şey yaşanmamış da abartılıyormuş gibi yaklaşmayı seçti.

Anne Deniz Uğur isyanını dile getirirken, Nilüfer önce konuya sanki önemli şey yaşanmamış da abartılıyormuş gibi yaklaşmayı seçti.

Ardından Deniz Uğur konuyla ilgili bir basın toplantısı yapınca Nilüfer de konuşmaya karar verdi ve halihazırda Bodrum'da olduğunu belirterek, ortada kaçırma gibi bir durum olmadığını vurguladı.

Ardından Deniz Uğur konuyla ilgili bir basın toplantısı yapınca Nilüfer de konuşmaya karar verdi ve halihazırda Bodrum'da olduğunu belirterek, ortada kaçırma gibi bir durum olmadığını vurguladı.

Birkaç saat sonra ise mahkeme kararı çıktı. Poyraz'ın annesi Deniz Uğur'a teslim edilmesi beklenirken olay daha da karmaşık hale geldi çünkü bu sefer de gündemdeki çocuk Poyraz devreye girdi.

Birkaç saat sonra ise mahkeme kararı çıktı. Poyraz'ın annesi Deniz Uğur'a teslim edilmesi beklenirken olay daha da karmaşık hale geldi çünkü bu sefer de gündemdeki çocuk Poyraz devreye girdi.

Keskin bir dille annesini yalanlayarak kaçırılmadığını söyleyen ve babasının evinde kalmak istediğini belirten Poyraz'ın videosuna bu yazımızda yer vermiştik:

Poyraz ne kadar "Gitmek istemiyorum" dediyse de gece saatlerinde polis ekipleri Poyraz'ın ifadesini almak ve annesine teslim etmek üzere Reha Muhtar'ın yalısına geldi. O anların detayları da burada:

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Bir saat önce meseleyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Deniz Uğur'un "çocuk kaçırma" ile suçladığı, Reha Muhtar ve Nilüfer'in müşterek kızı Ayşe Nazlı Yumlu, ilk defa konuştu.

Bir saat önce meseleyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Deniz Uğur'un "çocuk kaçırma" ile suçladığı, Reha Muhtar ve Nilüfer'in müşterek kızı Ayşe Nazlı Yumlu, ilk defa konuştu.

Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı sözlerine, "Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz" diyerek giriş yaptı.

Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı sözlerine, "Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz" diyerek giriş yaptı.

'Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen' diyerek devam etti.

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