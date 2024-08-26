Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"İnsan Değilsiniz": Hande Yener, Yusuf Dikeç'in Annesiyle Pozuna Gelen Hadsiz Yorumlara Ateş Püskürdü!

"İnsan Değilsiniz": Hande Yener, Yusuf Dikeç'in Annesiyle Pozuna Gelen Hadsiz Yorumlara Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 02:03

Dünyaca ünlü milli atıcımız Yusuf Dikeç'in annesiyle pozuna gelen hadsiz ve çirkin yorumları gören Hande Yener, meseleye dahil olmadan edemedi! Tepki gösteren kullanıcılara seslenen ünlü şarkıcı, 'İnsan değilsiniz' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurmuş, hepimizi büyük gururlandırmıştı.

10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurmuş, hepimizi büyük gururlandırmıştı.

Adını tüm dünyaya duyuran ve popülaritesi gün geçtikçe artan Yusuf Dikeç, 4 Ağustos'ta da resmi X hesabını açmıştı hatırlarsanız.

Adını tüm dünyaya duyuran ve popülaritesi gün geçtikçe artan Yusuf Dikeç, 4 Ağustos'ta da resmi X hesabını açmıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde annesiyle "en kıymetlim" notuyla paylaştığı poza ise kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek kadar çirkin ve hadsiz yorumlar gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde annesiyle "en kıymetlim" notuyla paylaştığı poza ise kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek kadar çirkin ve hadsiz yorumlar gelmişti.

Meseleyi kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Annesiyle fotoğrafına gelen "dünyaya rezil olduk sil bu fotoğrafı" yorumlarıyla neye uğradığını şaşıran Yusuf Dikeç, yaşananlara sessiz de kalmamıştı.

Annesiyle fotoğrafına gelen "dünyaya rezil olduk sil bu fotoğrafı" yorumlarıyla neye uğradığını şaşıran Yusuf Dikeç, yaşananlara sessiz de kalmamıştı.

Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Yusuf Dikeç, annesinin başörtülü olması nedeniyle hedefe konulmasına Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım üzerinden cevap vermişti. O açıklamanın tamamı da burada:

Çirkin yorumlara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bir yorum da ünlü şarkıcı Hande Yener'den geldi.

Çirkin yorumlara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bir yorum da ünlü şarkıcı Hande Yener'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Kötülük moda olamaz çok çirkin bir alışkanlık... Güzel görmek için güzel bakmak şart... Emeği sevgiyi bağlılığı sevmek gerek!" diyerek sözlerine başlayan Hande Yener, "Saygısızlık aykırılık olmuyor, hacklenmiş ruh diyorum böylelerine. Neden var olduğunu bilmiyor, kaybolmuş ve frekansı düşmüş, düşük seviyeden kirilik yaratıyor!" açıklamasında bulundu.

"Kötülük moda olamaz çok çirkin bir alışkanlık... Güzel görmek için güzel bakmak şart... Emeği sevgiyi bağlılığı sevmek gerek!" diyerek sözlerine başlayan Hande Yener, "Saygısızlık aykırılık olmuyor, hacklenmiş ruh diyorum böylelerine. Neden var olduğunu bilmiyor, kaybolmuş ve frekansı düşmüş, düşük seviyeden kirilik yaratıyor!" açıklamasında bulundu.

'Ne kadar terbiyesiz, vicdansız yorumlar bunlar. Yusuf Dikeç'in annesiyle mutlulukla koyduğu fotoğrafa yazılan yorumlara bak, siz insan değilsiniz!' diye de devam etti.

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın