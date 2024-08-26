"İnsan Değilsiniz": Hande Yener, Yusuf Dikeç'in Annesiyle Pozuna Gelen Hadsiz Yorumlara Ateş Püskürdü!
"İnsan Değilsiniz": Hande Yener, Yusuf Dikeç'in Annesiyle Pozuna Gelen Hadsiz Yorumlara Ateş Püskürdü!
Dünyaca ünlü milli atıcımız Yusuf Dikeç'in annesiyle pozuna gelen hadsiz ve çirkin yorumları gören Hande Yener, meseleye dahil olmadan edemedi! Tepki gösteren kullanıcılara seslenen ünlü şarkıcı, 'İnsan değilsiniz' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurmuş, hepimizi büyük gururlandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adını tüm dünyaya duyuran ve popülaritesi gün geçtikçe artan Yusuf Dikeç, 4 Ağustos'ta da resmi X hesabını açmıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz günlerde annesiyle "en kıymetlim" notuyla paylaştığı poza ise kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek kadar çirkin ve hadsiz yorumlar gelmişti.
Annesiyle fotoğrafına gelen "dünyaya rezil olduk sil bu fotoğrafı" yorumlarıyla neye uğradığını şaşıran Yusuf Dikeç, yaşananlara sessiz de kalmamıştı.
Çirkin yorumlara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bir yorum da ünlü şarkıcı Hande Yener'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kötülük moda olamaz çok çirkin bir alışkanlık... Güzel görmek için güzel bakmak şart... Emeği sevgiyi bağlılığı sevmek gerek!" diyerek sözlerine başlayan Hande Yener, "Saygısızlık aykırılık olmuyor, hacklenmiş ruh diyorum böylelerine. Neden var olduğunu bilmiyor, kaybolmuş ve frekansı düşmüş, düşük seviyeden kirilik yaratıyor!" açıklamasında bulundu.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın