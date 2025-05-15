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"Çok Çabuk Değişti": TikTok'la Yatıp TikTok'la Kalkan Derin Talu, Matcha'dan Vazgeçip Twerk'lemeye Karar Verdi

"Çok Çabuk Değişti": TikTok'la Yatıp TikTok'la Kalkan Derin Talu, Matcha'dan Vazgeçip Twerk'lemeye Karar Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.05.2025 - 18:49

Hayatımıza 'Matcha' sevdasıyla giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, 'Matcha'ya bir ara verip twerk'lemeye karar verdi. Peş peşe paylaştığı twerk videolarıyla tüm gözleri üzerine toplayan Talu, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Defne Samyeli, kendi kariyeri ve muhteşem fiziğiyle gündem olduğu kadar kızları Derin ve Deren Talu'yla da sık sık gündeme oturuyor.

Defne Samyeli, kendi kariyeri ve muhteşem fiziğiyle gündem olduğu kadar kızları Derin ve Deren Talu'yla da sık sık gündeme oturuyor.

Çok göz önünde olmasalar da küçücük hallerine tanıklık edilen Deren ve Derin Talu, şimdilerde hiç olmadığı kadar aktif ve göz önünde. 

Annesinin izinden giden ve başarılı bir model olma yolunda ilerleyen Deren Talu'nun sosyal medya pozları ve TikTok videoları bir yana, özellikle 2003'lü küçük kızı Derin Talu, sosyal medyanın en popüler figürlerinden birine gelmiş durumda. Hem de kısacık bir süre içerisinde!

Hayatımıza "Matchaaa" telaffuzu ve tarifiyle giren Derin Talu, haftalar içerisinde binlerce insanı "Matcha" içeceği müptelası yaparken aynı zamanda birçok başka detayla da gündeme oturdu.

Hayatımıza "Matchaaa" telaffuzu ve tarifiyle giren Derin Talu, haftalar içerisinde binlerce insanı "Matcha" içeceği müptelası yaparken aynı zamanda birçok başka detayla da gündeme oturdu.

'Anne' deme şekli, genel olarak Türkçeyle verdiği diksiyon savaşı, İngilizce-Türkçe karışık anlatımları ve takipçilerinden gelen her soruyu tüm çıplaklığıyla yanıtlaması derken, hiçbirimizin beklemediği kadar hızlı bir şekilde kendini magazin manşetlerine taşımayı başardı!

Kendisini 'Your favorite Nepo baby' olarak tanıtan, kiminin itici bulduğu, kimininse kanının inanılmaz ısındığı Derin Talu, geçtiğimiz günlerde takipçilerini bir miktar şaşırttı.

Matcha'dan vazgeçip farklı bir şey denemeye karar veren Derin Talu, peş peşe twerk'lediği videolar attı. Tüm gözleri de üzerine topladı haliyle!

Yorumlar da gecikmedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

Yorumlar da gecikmedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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