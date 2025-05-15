"Çok Çabuk Değişti": TikTok'la Yatıp TikTok'la Kalkan Derin Talu, Matcha'dan Vazgeçip Twerk'lemeye Karar Verdi
Hayatımıza 'Matcha' sevdasıyla giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, 'Matcha'ya bir ara verip twerk'lemeye karar verdi. Peş peşe paylaştığı twerk videolarıyla tüm gözleri üzerine toplayan Talu, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Defne Samyeli, kendi kariyeri ve muhteşem fiziğiyle gündem olduğu kadar kızları Derin ve Deren Talu'yla da sık sık gündeme oturuyor.
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Hayatımıza "Matchaaa" telaffuzu ve tarifiyle giren Derin Talu, haftalar içerisinde binlerce insanı "Matcha" içeceği müptelası yaparken aynı zamanda birçok başka detayla da gündeme oturdu.
Matcha'dan vazgeçip farklı bir şey denemeye karar veren Derin Talu, peş peşe twerk'lediği videolar attı. Tüm gözleri de üzerine topladı haliyle!
Yorumlar da gecikmedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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