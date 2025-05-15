"Çok Çabuk Değişti": TikTok'la Yatıp TikTok'la Kalkan Derin Talu, Matcha'dan Vazgeçip Twerk'lemeye Karar Verdi

Çok göz önünde olmasalar da küçücük hallerine tanıklık edilen Deren ve Derin Talu, şimdilerde hiç olmadığı kadar aktif ve göz önünde.

Annesinin izinden giden ve başarılı bir model olma yolunda ilerleyen Deren Talu'nun sosyal medya pozları ve TikTok videoları bir yana, özellikle 2003'lü küçük kızı Derin Talu, sosyal medyanın en popüler figürlerinden birine gelmiş durumda. Hem de kısacık bir süre içerisinde!