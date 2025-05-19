Kadro Neredeyse Tamam: Adile Filminde Ayşen Gruda ve Tarık Akan'ı Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Birbirinden değerli oyuncuları da izleyeceğimiz filmde kadro neredeyse tamamen netleşti. Gerçek hayatı Adela Özcan olan ünlü oyuncuyu filmde Meltem Kaptan canlandıracak. Eşi ve oğlunu canlandıracak oyuncuların ardından bu kez de Ayşen Gruda ve Tarık Akan'a hayat verecek oyuncular belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Ayşen Gruda'ya hayat verecek isim belli oldu.
Filmde Tarık Akan'ı canlandıracak oyuncu Çetin Lale oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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