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Kadro Neredeyse Tamam: Adile Filminde Ayşen Gruda ve Tarık Akan'ı Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu

Kadro Neredeyse Tamam: Adile Filminde Ayşen Gruda ve Tarık Akan'ı Canlandıracak Oyuncular Belli Oldu

Tarık Akan
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 14:35

Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Birbirinden değerli oyuncuları da izleyeceğimiz filmde kadro neredeyse tamamen netleşti. Gerçek hayatı Adela Özcan olan ünlü oyuncuyu filmde Meltem Kaptan canlandıracak. Eşi ve oğlunu canlandıracak oyuncuların ardından bu kez de Ayşen Gruda ve Tarık Akan'a hayat verecek oyuncular belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Çağan Irmak'ın yöneteceği filmde ünlü oyuncuya Meltem Kaptan hayat verecek. Birbirinden ünlü isimleri de izleyeceğimiz filmin kadrosu netleşmeye başladı. Filmde Münir Özkul, Tarık Akan, Ayşen Gruda gibi isimlere de yer verilecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Ayşen Gruda'ya hayat verecek isim belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Ayşen Gruda'ya hayat verecek isim belli oldu.

Çağan Irmak’ın yönettiği, Nermin Yıldırım’ın yazdığı BKM imzalı filmde Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim Elif Nur Kerkük oldu. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın oyuncularından biri olan Şevkiye May’a ise Tülin Özen hayat verecek. Şevkiye May’ın Adile Naşit’i başta hor görüp 'Ben senin ablan sayılırım Adileciğim. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön” diye uyardığı, ancak Düttürü Leyla tiplemesindeki performansını izledikten sonra özür dilediği biliniyor.

Filmde Tarık Akan'ı canlandıracak oyuncu Çetin Lale oldu.

Filmde Tarık Akan'ı canlandıracak oyuncu Çetin Lale oldu.

Mehmed: Fatihler Sultanı dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Çetin Lale, filmde unutulmaz jön Tarık Akan'ı canlandıracak. Oyuncu, rolün kendisinde bıraktığı etki hakkında şu sözleri söyledi: “Sadece bir sanatçıyı değil, bir dönemin ruhunu canlandırmak… Derin bir sorumluluk hissettim. Dış görünüş vitrinse, asıl hikâye rafların ardında gizliydi. Ben ikisini birleştirmeye çalıştım.”

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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