Prens Dizisinde Babam ve Oğlum'un İkonikleşen "Ona Bir Oda Ver Baba" Sahnesine Gönderme Yapıldı

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı ve enfes bir iş ortaya koyduğu Prens, üçüncü sezonuyla da yine harikalar yaratıyor. Bol göndermeli sezonda hemen her sahne gündem etkisi yaratmaya devam ediyor. Dizinin ikinci bölümünde bu kez Babam ve Oğlum'un izleyenleri ağlama krizlerine sokan 'Ona bir oda ver baba' sahnesine gönderme yapıldı. Ancak bu kez sahne ağlatmadı, gülme krizlerine soktu.