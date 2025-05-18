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Prens Dizisinde Babam ve Oğlum'un İkonikleşen "Ona Bir Oda Ver Baba" Sahnesine Gönderme Yapıldı

Prens Dizisinde Babam ve Oğlum'un İkonikleşen "Ona Bir Oda Ver Baba" Sahnesine Gönderme Yapıldı

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2025 - 21:10

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı ve enfes bir iş ortaya koyduğu Prens, üçüncü sezonuyla da yine harikalar yaratıyor. Bol göndermeli sezonda hemen her sahne gündem etkisi yaratmaya devam ediyor. Dizinin ikinci bölümünde bu kez Babam ve Oğlum'un izleyenleri ağlama krizlerine sokan 'Ona bir oda ver baba' sahnesine gönderme yapıldı. Ancak bu kez sahne ağlatmadı, gülme krizlerine soktu.

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Prens'in üçüncü sezonu izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Prens'in üçüncü sezonu izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Birbirinden muhteşem sahnelerle gülme krizlerine sokan Prens, üçüncü sezonunun ilk bölümünü 9 Mayıs'ta yayınlamıştı. Her hafta cuma günü bir bölümü yayınlanan dizinin üçüncü sezonunun da 8 bölüm olması bekleniyor.

Prens'in yeni sezonunda Babam ve Oğlum'un ikonikleşen "Ona bir oda ver baba" sahnesine gönderme yapıldı.

Prens'in yeni sezonunda Babam ve Oğlum'un ikonikleşen "Ona bir oda ver baba" sahnesine gönderme yapıldı.

Bir zamanlar ağlayarak izlediğimiz sahneyi bir gün böyle gülerek izleyeceğimiz aklımıza gelmezdi muhtemelen. Ama Prens'in minik yavrusu Vahşi Tırtıl'la yeniden canlandırdığı sahnede tüm bildiklerimizi unuttuk ve kahkahaya boğulduk.

O sahneyi bir de birlikte izleyelim:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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