Zeytin Ağacı'nda Tuba Büyüküstün'ün Canlandırdığı Ada'nın Yeni Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Netflix'in özel yapımlarından biri olan Zeytin Ağacı 3. sezonuyla bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapımın 3. sezon çekimleri bu yaz yapılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonunda sürprizlere yer verilecek dizinin ilk sürprizi olarak Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı Ada karakterinin partneri belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İlk sezonu 2022 yılında izleyiciyle buluşan Zeytin Ağacı'nın 3. sezon çekimleri bu yaz yapılacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zeytin Ağacı'nın sürprizlerinden biri belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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