onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Zeytin Ağacı'nda Tuba Büyüküstün'ün Canlandırdığı Ada'nın Yeni Partneri Belli Oldu!

Zeytin Ağacı'nda Tuba Büyüküstün'ün Canlandırdığı Ada'nın Yeni Partneri Belli Oldu!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2025 - 17:40

Netflix'in özel yapımlarından biri olan Zeytin Ağacı 3. sezonuyla bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapımın 3. sezon çekimleri bu yaz yapılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonunda sürprizlere yer verilecek dizinin ilk sürprizi olarak Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı Ada karakterinin partneri belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk sezonu 2022 yılında izleyiciyle buluşan Zeytin Ağacı'nın 3. sezon çekimleri bu yaz yapılacak.

İlk sezonu 2022 yılında izleyiciyle buluşan Zeytin Ağacı'nın 3. sezon çekimleri bu yaz yapılacak.

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz gibi isimlerin başrolde oynadığı Zeytin Ağacı ilk iki sezonuyla büyük ilgi çekmişti. Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı dizide üç yakın arkadaşın bir hastalık teşhisiyle değişen hayatları konu alınıyor. 

İlgiyle izlediğimiz dizinin üçüncü sezonunda bizi bazı sürprizlerin beklediği öğrenilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zeytin Ağacı'nın sürprizlerinden biri belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zeytin Ağacı'nın sürprizlerinden biri belli oldu.

Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı Ada karakterinin 3. sezondaki partneri sevilen oyuncu Şükrü Özyıldız oldu. Ünlü oyuncu dizide Özgür karakterine hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın