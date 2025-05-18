Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Boynundan Çıkarmadığı Kolyelerin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJyczIwgH...
Yılın o muhteşem zamanı geldi. Kimler Geldi Kimler Geçti geçtiğimiz gün Netflix'te ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla Tanlar'ın, ilk sezonda özellikle takıları ve kombinleri büyük ilgi çekmişti. Bu sezon da hiç aşağı kalmadı, adeta büyülendik! Sezon boyunca benzer tarzda takılar taksa da özellikle kolyeleri neredeyse her bölümde aynıydı. Kimler Geldi Kimler Geçti Leyla takıları, kombinleri, Kimler Geldi Kimler Geçti kolye ve mücevher aramaları pek çok kişi tarafından yapılmaya başlandı. Bakalım Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla'nın taktığı kolyelerin fiyatı ne kadarmış?
Kaynak: Vitrinde Ne Var?
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Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonuyla izleyiciyle buluştu.
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İlk sezon olduğu gibi ikinci sezonda da Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Leyla'nın takıları ve kombinleri damga vurdu.
Instagram'da yer alan Vitrinde Ne Var? adlı sayfa, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakterinin kullandığı kolyelerin fiyatını açıkladı.
Buyurun Leyla'nın kullandığı kolyelerin markalarına ve fiyatlarına birlikte göz gezdirelim...
"Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti'de canlandırdığı Leyla'nın kolyeleri nereden, markası ne, nereden alınır?" diye merak ediyorsanız işte cevabı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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