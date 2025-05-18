Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Boynundan Çıkarmadığı Kolyelerin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Bu sezon da yine gözümüzü Leyla'nın takıları ve kombinlerinden alamadık! Diziyi izleyen pek çok kişi Serenay Sarıkaya'nın görünümü için yorum yaptı. Elbette bu sezon da ikonikleşmesi an meselesi olan takılarının fiyatları belli oldu. Biz de sezon boyunca taktığı kolyelerinin fiyatlarını sizler için açıklığa kavuşturduk.