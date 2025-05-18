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Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Boynundan Çıkarmadığı Kolyelerin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla'nın Boynundan Çıkarmadığı Kolyelerin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya Netflix Kimler Geldi Kimler Geçti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 00:00

Yılın o muhteşem zamanı geldi. Kimler Geldi Kimler Geçti geçtiğimiz gün Netflix'te ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla Tanlar'ın, ilk sezonda özellikle takıları ve kombinleri büyük ilgi çekmişti. Bu sezon da hiç aşağı kalmadı, adeta büyülendik! Sezon boyunca benzer tarzda takılar taksa da özellikle kolyeleri neredeyse her bölümde aynıydı. Kimler Geldi Kimler Geçti Leyla takıları, kombinleri, Kimler Geldi Kimler Geçti kolye ve mücevher aramaları pek çok kişi tarafından yapılmaya başlandı. Bakalım Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla'nın taktığı kolyelerin fiyatı ne kadarmış?

Kaynak: Vitrinde Ne Var?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJyczIwgH...
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Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonuyla izleyiciyle buluştu.

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonuyla izleyiciyle buluştu.

İlk sezonuyla fırtına gibi esen dizi, ikinci sezonuyla daha çok beğenildi. Leyla'nın karmaşık aşk hayatı tam mükemmel bir hal aldı diye düşünürken 'red flag' durumunun hasıyla karşı karşıya kaldık. Neyse daha fazla spoiler vermek istemiyoruz, diziyi izleyin ve sonra hep birlikte yorumlarımızı yapalım.

İlk sezon olduğu gibi ikinci sezonda da Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Leyla'nın takıları ve kombinleri damga vurdu.

İlk sezon olduğu gibi ikinci sezonda da Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Leyla'nın takıları ve kombinleri damga vurdu.

Bu sezon da yine gözümüzü Leyla'nın takıları ve kombinlerinden alamadık! Diziyi izleyen pek çok kişi Serenay Sarıkaya'nın görünümü için yorum yaptı. Elbette bu sezon da ikonikleşmesi an meselesi olan takılarının fiyatları belli oldu. Biz de sezon boyunca taktığı kolyelerinin fiyatlarını sizler için açıklığa kavuşturduk.

Instagram'da yer alan Vitrinde Ne Var? adlı sayfa, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakterinin kullandığı kolyelerin fiyatını açıkladı.

Instagram'da yer alan Vitrinde Ne Var? adlı sayfa, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakterinin kullandığı kolyelerin fiyatını açıkladı.

Bu üçlü sette en üstte yer alan kolyesinin fiyatı 62.750 TL.

Buyurun Leyla'nın kullandığı kolyelerin markalarına ve fiyatlarına birlikte göz gezdirelim...

Buyurun Leyla'nın kullandığı kolyelerin markalarına ve fiyatlarına birlikte göz gezdirelim...

İkinci kolyesi biraz dudak uçuklatan cinsten. Fiyatı 425.500 TL.

"Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti'de canlandırdığı Leyla'nın kolyeleri nereden, markası ne, nereden alınır?" diye merak ediyorsanız işte cevabı:

"Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti'de canlandırdığı Leyla'nın kolyeleri nereden, markası ne, nereden alınır?" diye merak ediyorsanız işte cevabı:

Boynundan çıkarmadığı yeşil taşlı kolyenin fiyatı ise 144.000 TL.

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Siz kolyeleri ve fiyatlarını nasıl buldunuz?

Siz kolyeleri ve fiyatlarını nasıl buldunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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