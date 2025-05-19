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19 Mayıs'ı Gençlere Armağan Eden Atatürk'ün Hiç de Haksız Olmadığını Gösteren Gençlerimiz

19 Mayıs'ı Gençlere Armağan Eden Atatürk'ün Hiç de Haksız Olmadığını Gösteren Gençlerimiz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.05.2025 - 10:01

Her şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasıyla başladı. Hiç de kolay olmayan özgürlük mücadelemiz, sonunda zafere ulaştı. Atatürk önderliğinde ve halkın büyük fedakarlıklarıyla zafer elde edildi. Peki ya bu özel gün, kime armağan edilmeliydi?

Atatürk, bu özel günü Cumhuriyet'in ebedi bekçisi olan gençlere armağan etme kararı aldı. 19 Mayıs'ın 106. yılında Cumhuriyet armasını büyük bir gururla taşıyan, ülkemizi her alanda başarıya götüren gençlerimiz ise bu kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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1. Aysu Türkoğlu

1. Aysu Türkoğlu

Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, geçtiğimiz Nisan ayında 'Oceans 7' parkurlarının beşincisi olan Kaiwi Kanalı'nı yalnızca 21 saatte geçmeyi başardı. Türkoğlu, bu başarısıyla rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü oldu. Kaiwi rotası, dünyanın en tehlikeli rotalarından birisi olarak biliniyor.

2. Neval Çam

2. Neval Çam

Neval Çam, 2022 yılında henüz 16 yaşında bir lise öğrencisiyken işaret dilini tercüme eden bir yazılım geliştirdi. Neval Çam, kendisinden yaşça büyük adayların da bulunduğu bir yarışmaya katıldı ve Microsoft tarafından “Yılın En Başarılı Kadın Yazılım Girişimcisi” seçildi. Çam, aynı zamanda Stanford Üniversitesi’nden de tam burs aldı.

3. Cemil Türk

3. Cemil Türk

Kabataş Lisesi öğrencisi Cemil Türk, bu sene Harvard'ın lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmaya katıldı. Türk,  'orta gelirli bir ülkede gelir vergisi yerine tüketim vergisine geçilmesini' konu alan bir makale kaleme aldı.  Bugüne kadar ABD'li ve Asyalı öğrencilerin kazandığı bu yarışmayı kazanan ilk isim ise Cemil Türk oldu.

4. Arda Güler

4. Arda Güler

Henüz 20 yaşında olan Arda Güler, Türk bayrağını gururla taşıyan gençlerimizden biri. Futboldaki teknik becerisiyle tüm dünyanın dikkatini çeken ve genç yaşta Real Madrid'e transfer olan Güler, aynı zamanda zekası ve kendine olan güveniyle dikkat çekiyor. Arda Güler'in geleceğin yıldızlarından olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

5. Vefa Türeli

5. Vefa Türeli

Vefa Türeli, yaptığı bir paylaşımla ismini duyurdu. Lise öğrencisi olan Türeli, 'Bugün TÜBİTAK'ın 'bunu bir liseli yazmış olamaz' diye diskalifiye ettiği araştırmam, Avrupa'da hakemli bir dergide yayınlandı. Sanırım Türkiye'de en genç tek yazarlı araştırma yayınlamış kişi ben oldum; yazıyı 16 yaşımda yazmıştım.' dedi.

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6. Ediz Gürel

6. Ediz Gürel
cdnuploads.aa.com.tr

16 yaşındaki Ediz Gürel, ülkemizin en genç 'büyük ustası' oldu. Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

7. Sümeyye Boyacı

7. Sümeyye Boyacı

22 yaşındaki Sümeyye Boyacı, henüz 17 yaşındayken  Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu. Boyacı, “Kollarım olmayabilir ama kimsenin görmediği kanatlarım var” sözleriyle herkese ilham verdi. Boyacı, Barbie bebeklerin 'kadın kahramanlar' koleksiyonunda ilham verici bir isim olarak yer aldı.

8. Selin Alara Örnek

8. Selin Alara Örnek

Selin Alara Örnek, henüz altıncı sınıfa giderken İrlanda’da düzenlenen 'Coolest Projects' yarışmasına katıldı. Örnek, görme engelliler için geliştirdiği robot rehber köpek ile yarışmanın birincisi oldu. Donanım kategorisine, toplam 20 ülkeden 400 farklı proje katılmıştı!

9. Şevval İlayda Tarhan

9. Şevval İlayda Tarhan

Şevval İlayda Tarhan, Olimpiyatlardaki başarısıyla ismini tüm dünyaya duyurdu. Tarhan'ın da yer aldığı Türkiye Milli Atıcılık Takımı, geçtiğimiz Mart ayında ise Hırvatistan'daki Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'ndan yeni rekorlar elde etti.

Şevval İlayda Tarhan, katıldığı beş müsabakada üçü altın ikisi bronz olmak üzere beş madalya aldı. Tarhan, verdiği bir röportajda (BBC)  'Kadınların başarısını göstermek istiyorum' sözleriyle dikkat çekti.

10. Mete Gazoz

10. Mete Gazoz

Mete Gazoz, Türk okçuluk tarihine adını yazdırdı. 2020 Olimpiyatları'nda, 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda ve 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu.

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11. Kuzey Tunçelli

11. Kuzey Tunçelli

2007 yılında dünyaya gelen Kuzey Tunçelli, Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu oldu. 2024 yılında Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde şampiyonluk elde etti. Daha sonra Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini de ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

12. Efe Çetiz

12. Efe Çetiz

'Buzun Efesi' olarak bilinen Efe Çetiz, Sofya’da 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni yarışmasında 'Dünya Basic Novice A Boys' kategorisinin teknik kısmında dünya rekoru kırdı. Çetiz, daha sonra uluslararası yarışmalarda Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde 45.42 puan alarak Türkiye’de ve dünyada elde edilen en yüksek puanın sahibi oldu.

13. Toprak Rozgatlıoğlu

13. Toprak Rozgatlıoğlu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında ilk yarışta birinci oldu. Rozgatlıoğlu, henüz 16 yaşındayken İstanbul Park'ta pist rekorunu kırmış ve Türkiye şampiyonu olmuştu.

14. Ayşe Begüm Onbaşı

14. Ayşe Begüm Onbaşı

11 yaşından beri milli atlet olan Ayşe Begüm Onbaşı artık 'Madalya Canavarı' ismiyle anılıyor. Henüz 23 yaşında olan Onbaşı'nın 35'i altın 60'tan fazla madalyası bulunuyor.

15. Türk gençleri Houstan'da.

15. Türk gençleri Houstan'da.

ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilecek olan, dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından FIRST Robotics Competition (FRC) Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den 23 takım katılmaya hak kazandı. Gençlerimiz, yarışmada okyanus ekosistemlerinin korunmasına yönelik çözümler geliştiren robotlarıyla yer alacak.

Her bir gencimizle ayrı ayrı gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz! 🚀

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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