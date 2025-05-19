19 Mayıs'ı Gençlere Armağan Eden Atatürk'ün Hiç de Haksız Olmadığını Gösteren Gençlerimiz
Her şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasıyla başladı. Hiç de kolay olmayan özgürlük mücadelemiz, sonunda zafere ulaştı. Atatürk önderliğinde ve halkın büyük fedakarlıklarıyla zafer elde edildi. Peki ya bu özel gün, kime armağan edilmeliydi?
Atatürk, bu özel günü Cumhuriyet'in ebedi bekçisi olan gençlere armağan etme kararı aldı. 19 Mayıs'ın 106. yılında Cumhuriyet armasını büyük bir gururla taşıyan, ülkemizi her alanda başarıya götüren gençlerimiz ise bu kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
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1. Aysu Türkoğlu
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2. Neval Çam
3. Cemil Türk
4. Arda Güler
5. Vefa Türeli
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6. Ediz Gürel
7. Sümeyye Boyacı
8. Selin Alara Örnek
9. Şevval İlayda Tarhan
10. Mete Gazoz
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11. Kuzey Tunçelli
12. Efe Çetiz
13. Toprak Rozgatlıoğlu
14. Ayşe Begüm Onbaşı
15. Türk gençleri Houstan'da.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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