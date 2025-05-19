19 Mayıs'ı Gençlere Armağan Eden Atatürk'ün Hiç de Haksız Olmadığını Gösteren Gençlerimiz

Her şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasıyla başladı. Hiç de kolay olmayan özgürlük mücadelemiz, sonunda zafere ulaştı. Atatürk önderliğinde ve halkın büyük fedakarlıklarıyla zafer elde edildi. Peki ya bu özel gün, kime armağan edilmeliydi?

Atatürk, bu özel günü Cumhuriyet'in ebedi bekçisi olan gençlere armağan etme kararı aldı. 19 Mayıs'ın 106. yılında Cumhuriyet armasını büyük bir gururla taşıyan, ülkemizi her alanda başarıya götüren gençlerimiz ise bu kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.