onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a Kanser Teşhisi Konuldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a Kanser Teşhisi Konuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 08:29

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi. Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Donald Trump'tan "geçmiş olsun" mesajı

Donald Trump'tan "geçmiş olsun" mesajı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak Biden'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Trump, açıklamasında, 'Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ihsan unal ihsan_unal_66hotmail.com

Zalimler mutlaka Cehenneme gider

moonlight

önce dünyada masumlara cehennemi yaşatır ama dimi .. adaletinize ....

Kadir DOĞAN

Nesi kötü haber?

Arc noise

Ne yani tamamen maydanoza dönene kadar yaşamayacak mı?