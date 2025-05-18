onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Babaanne Kombiniyle Gezen İneğin O Anları Gözlerden Kalp Çıkarttı

Babaanne Kombiniyle Gezen İneğin O Anları Gözlerden Kalp Çıkarttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.05.2025 - 00:09

İçerik Devam Ediyor

TikTok’ta @mcahidvarll52 kullanıcı adıyla paylaşım yapan çiftlik sahibi, hayvanlarla olan eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer paylaştığı videoda “babaanne kombiniyle” ortalarda dolaşan bir inek vardı. İneğin o anları gözlerden kalp çıkarttı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o video:

İneğe giydirilen kıyafetler TikTok'ta kısa zamanda viral oldu.

İneğe giydirilen kıyafetler TikTok'ta kısa zamanda viral oldu.

@mcahidvarll52 kullanıcı adına sahip TikTok kullanıcısı, çiftliğinde baktığı hayvanları paylaşıyor. Bu sefer de adeta nine gibi giydirilen ineğin o anları gündem oldu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın