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Uzman Açıkladı: Bu 5 Belirti Telefonunuzun Takip Edildiğini Gösteriyor Olabilir

Uzman Açıkladı: Bu 5 Belirti Telefonunuzun Takip Edildiğini Gösteriyor Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 20:39

Sizler de takdir edersiniz ki, günümüzde gizliliğimizi korumak her zamankinden daha zor. Birçok kişi hacker’lardan korunmaya çalışırken asıl tehlikenin en yakınımızdaki biri olabileceğini gözden kaçırıyoruz. Uzmanlara göre sevgiliniz ya da eşiniz siz farkında bile olmadan telefonunuzu izliyor olabilir. Eğer son zamanlarda telefonunuz normalden farklı belirtiler gösteriyorsa cihazınıza casus yazılım yüklenmiş olabileceğine işaret edebilir.

İşte telefonunuzun takip edildiğini gösteren 5 belirti!

Kaynak: https://nypost.com/2025/05/18/lifesty...
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Siber korsanlardan korunmak için telefonumuza dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz.

QR Code Generator CEO’su Marc Porcar’a göre, sevgiliniz ya da eşiniz gizlice telefonunuzu gözetliyor olabilir, üstelik sizin haberiniz bile olmadan.

Porcar, fiziksel olarak telefonunuza erişimi olan birinin içerisine casus yazılım yüklemesinin kolay olduğunu dile getiriyor. Yani telefonunuzu bir anlık bile olsa kilitsiz bırakmanız büyük bir güvenlik açığına dönüşebilir.

“Tam anlamıyla güvenmediğiniz biriyle telefonunuzu asla açık bırakmayın, mutlaka ekran kilidi kullanın” diyor Porcar.

Peki birinin telefonunuzu gizli gizli dinlediğinden ya da takip ettiğinden nasıl şüphelenirsiniz?

Peki birinin telefonunuzu gizli gizli dinlediğinden ya da takip ettiğinden nasıl şüphelenirsiniz?

Telefonunuzun Bataryası Hızla Bitiyorsa

Casus yazılımlar sürekli arka planda çalışır ve hiç uyku moduna geçmezler. Bu da bataryanızın normalden çok daha hızlı tükenmesine neden olur.

Telefonunuz Sürekli Isınıyorsa

Telefonunuz hiçbir uygulama çalışmıyorken bile ısınıyorsa, bu cihazın arka planda zorlandığını gösterir. Casus uygulamalar işlemciyi kullanarak telefonun aşırı ısınmasına neden olabilir.

Veri Kullanımı Tavan Yaptıysa

Eğer arka planda olağandışı bir veri kullanımı görüyorsanız dikkatli olun. Casus yazılımlar görüntü, ses ya da konum verilerini sürekli olarak uzaktaki bir sunucuya yollayabilir.

Telefon Durup Dururken Ses Çıkarıyor ya da Ekranı Açılıyorsa

Cihazınız kullanılmıyorken bile ses çıkarıyor ya da ekranı açılıyorsa, bu durum uzaktan bir erişimin işareti olabilir. Bazı yazılımlar, sizin farkınıza varmadan mikrofonu ya da kamerayı çalıştırabilir.

Garip Mesajlar veya Kodlar Alıyorsanız

Telefonunuza gelen ve sonra kaybolan garip karakterli mesajlar ya da tanımadığınız uygulamalardan gelen bildirimler casus yazılımların ayak izi olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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