Uzman Açıkladı: Bu 5 Belirti Telefonunuzun Takip Edildiğini Gösteriyor Olabilir
Kaynak: https://nypost.com/2025/05/18/lifesty...
Sizler de takdir edersiniz ki, günümüzde gizliliğimizi korumak her zamankinden daha zor. Birçok kişi hacker’lardan korunmaya çalışırken asıl tehlikenin en yakınımızdaki biri olabileceğini gözden kaçırıyoruz. Uzmanlara göre sevgiliniz ya da eşiniz siz farkında bile olmadan telefonunuzu izliyor olabilir. Eğer son zamanlarda telefonunuz normalden farklı belirtiler gösteriyorsa cihazınıza casus yazılım yüklenmiş olabileceğine işaret edebilir.
İşte telefonunuzun takip edildiğini gösteren 5 belirti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siber korsanlardan korunmak için telefonumuza dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki birinin telefonunuzu gizli gizli dinlediğinden ya da takip ettiğinden nasıl şüphelenirsiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın