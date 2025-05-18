Uzman Açıkladı: Bu 5 Belirti Telefonunuzun Takip Edildiğini Gösteriyor Olabilir

Telefonunuzun Bataryası Hızla Bitiyorsa

Casus yazılımlar sürekli arka planda çalışır ve hiç uyku moduna geçmezler. Bu da bataryanızın normalden çok daha hızlı tükenmesine neden olur.

Telefonunuz Sürekli Isınıyorsa

Telefonunuz hiçbir uygulama çalışmıyorken bile ısınıyorsa, bu cihazın arka planda zorlandığını gösterir. Casus uygulamalar işlemciyi kullanarak telefonun aşırı ısınmasına neden olabilir.

Veri Kullanımı Tavan Yaptıysa

Eğer arka planda olağandışı bir veri kullanımı görüyorsanız dikkatli olun. Casus yazılımlar görüntü, ses ya da konum verilerini sürekli olarak uzaktaki bir sunucuya yollayabilir.

Telefon Durup Dururken Ses Çıkarıyor ya da Ekranı Açılıyorsa

Cihazınız kullanılmıyorken bile ses çıkarıyor ya da ekranı açılıyorsa, bu durum uzaktan bir erişimin işareti olabilir. Bazı yazılımlar, sizin farkınıza varmadan mikrofonu ya da kamerayı çalıştırabilir.

Garip Mesajlar veya Kodlar Alıyorsanız

Telefonunuza gelen ve sonra kaybolan garip karakterli mesajlar ya da tanımadığınız uygulamalardan gelen bildirimler casus yazılımların ayak izi olabilir.