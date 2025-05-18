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34 Yıllık Evliliğini Bitirip Gerçek Mutluluğu Tanışma Uygulamalarında Bulduğunu Söyleyen 70 Yaşındaki Kadın

34 Yıllık Evliliğini Bitirip Gerçek Mutluluğu Tanışma Uygulamalarında Bulduğunu Söyleyen 70 Yaşındaki Kadın

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 19:05

34 yıllık evliliğini bitirip taşradan Londra’ya taşınan 70 yaşındaki Tina isimli bir kadın, flört uygulamaları sayesinde hayatının en iyi dönemlerini yaşadığını dile getiriyor. Artık bitti sanarken hem aşkı hem cinselliği yeniden keşfeden Tina, TikTok’ta paylaştığı hikayelerle kadınların her yaşta mutlu olabileceğini dile getiriyor. “Kadın kaç yaşında olursa olsun iyi hissetmeyi hak eder” diyen Tina şu anki hayatından oldukça memnun.

Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/349...
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Sizleri Tina ile tanıştıralım. Kendisi, 34 yıllık evliliğini bitirip mutluluğu tanışma uygulamalarında bulduğunu dile getiren 70 yaşında bir kadın.

Sizleri Tina ile tanıştıralım. Kendisi, 34 yıllık evliliğini bitirip mutluluğu tanışma uygulamalarında bulduğunu dile getiren 70 yaşında bir kadın.

Onca yılın ardından tekrardan 'genç bir kız gibi' hissettiğini dile getiren Tina, artık yaşlı hissetmediğini ve yeni olan her şeye açık olduğunu dile getiriyor.

“Yaşlanmadığımı hissediyorum ve aslında daha mutlu bir insan olduğumu düşünüyorum, 20 yıl öncesine göre daha iyi görünüyorum.”

Asıl iyi olan şeyin 'cinsel hayatını yeniden keşfetmek' olduğunu dile getiren Tina, yaşlı kadınların 'cinsellik tabularını' yıkmak istediğini de söylüyor.

Asıl iyi olan şeyin 'cinsel hayatını yeniden keşfetmek' olduğunu dile getiren Tina, yaşlı kadınların 'cinsellik tabularını' yıkmak istediğini de söylüyor.

Bir zamanlar Norfolk’ta bir restoran işleten ve şimdi emekli olan Tina, her kadının yaşı kaç olursa olsun kendini iyi hissetmeyi hak ettiğini söylüyor.

'Trende kadınları görüyorsun, suratlar asık, mutsuzlar ve düşünüyorsun, neye ihtiyaçları olduğunu biliyorum' diye açıklıyor.

'Her kadının bir noktada buna ihtiyacı olur.'

Toplumun yaşlı kadınları, özellikle aşk, cinsellik ve flört söz konusu olduğunda, çok çabuk gözden çıkardığını söylüyor.

"Çok saçma buluyorum, insanlar flört uygulamasında senin yaşını görünce dışlıyor ve ötekileştiriyor"

"Çok saçma buluyorum, insanlar flört uygulamasında senin yaşını görünce dışlıyor ve ötekileştiriyor"

Yıllarca süren evliliğin ardından Tina bir şeylerin eksik olduğunu fark etmiş ve sekiz yıl önce cesur bir kararla hayatını sıfırdan yaşamaya karar vermiş.

'Kocamı terk ettim ve taşradan Londra’ya geldim' diyor.

'Aramızda büyük bir yaş farkı vardı, o benden 18 yaş büyüktü ve bir noktada artık yürümemeye başladı.

'Ben enerji doluydum, bir şeyler yapmak istiyordum ama taşrada yaşamak bana göre değildi.

'Emekli hayatı yaşamak yerine yeniden aktif olmak istedim.'

Londra’ya taşındıktan sonra tiyatro geceleri ve arkadaşlarla dışarı çıkmak gibi şeylerden keyif almaya başlamış. Sonra biri ona internet üzerinden flört etmeyi önermiş.

'Flört uygulamalarında hiç bulunmamıştım ama eşleşmeler almaya ve randevulara çıkmaya başladım' diyor.

Kısa sürede sosyal hayatı hareketlenmiş ve anlatacak pek çok hikayesi olmuş. Tina, kendisinden büyük, küçük ve yaşıt erkeklerle çıktığını söylüyor ama hepsi onu etkilememiş.

Sizce Tina haklı mı? Siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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