34 Yıllık Evliliğini Bitirip Gerçek Mutluluğu Tanışma Uygulamalarında Bulduğunu Söyleyen 70 Yaşındaki Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/349...
34 yıllık evliliğini bitirip taşradan Londra’ya taşınan 70 yaşındaki Tina isimli bir kadın, flört uygulamaları sayesinde hayatının en iyi dönemlerini yaşadığını dile getiriyor. Artık bitti sanarken hem aşkı hem cinselliği yeniden keşfeden Tina, TikTok’ta paylaştığı hikayelerle kadınların her yaşta mutlu olabileceğini dile getiriyor. “Kadın kaç yaşında olursa olsun iyi hissetmeyi hak eder” diyen Tina şu anki hayatından oldukça memnun.
Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...
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Sizleri Tina ile tanıştıralım. Kendisi, 34 yıllık evliliğini bitirip mutluluğu tanışma uygulamalarında bulduğunu dile getiren 70 yaşında bir kadın.
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Asıl iyi olan şeyin 'cinsel hayatını yeniden keşfetmek' olduğunu dile getiren Tina, yaşlı kadınların 'cinsellik tabularını' yıkmak istediğini de söylüyor.
"Çok saçma buluyorum, insanlar flört uygulamasında senin yaşını görünce dışlıyor ve ötekileştiriyor"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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