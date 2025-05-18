34 Yıllık Evliliğini Bitirip Gerçek Mutluluğu Tanışma Uygulamalarında Bulduğunu Söyleyen 70 Yaşındaki Kadın

Onca yılın ardından tekrardan 'genç bir kız gibi' hissettiğini dile getiren Tina, artık yaşlı hissetmediğini ve yeni olan her şeye açık olduğunu dile getiriyor.

“Yaşlanmadığımı hissediyorum ve aslında daha mutlu bir insan olduğumu düşünüyorum, 20 yıl öncesine göre daha iyi görünüyorum.”