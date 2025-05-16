"Bilmemek En Büyük Konfor Alanıdır" Diyen Kullanıcıya Gelen Pek Bi' Haklı Yorumlar
İnsan bazen öyle bir noktaya gelir ki bilmemenin verdiği sahte huzuru, gerçeğin yıkıcı aydınlığına tercih eder. Sosyal medyada bu ikilemi sorgulayanlar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir taraf bilmemenin huzurunu vurgularken bir kısım da işi goygoya vurdu.
Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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Gerçekleri bilmek her zaman bize iyi gelir mi?
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Peki bilmemek gerçekten müthiş bir konfor alanı mıdır?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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