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Goygoy
"Bilmemek En Büyük Konfor Alanıdır" Diyen Kullanıcıya Gelen Pek Bi' Haklı Yorumlar

"Bilmemek En Büyük Konfor Alanıdır" Diyen Kullanıcıya Gelen Pek Bi' Haklı Yorumlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 23:25

İnsan bazen öyle bir noktaya gelir ki bilmemenin verdiği sahte huzuru, gerçeğin yıkıcı aydınlığına tercih eder. Sosyal medyada bu ikilemi sorgulayanlar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir taraf bilmemenin huzurunu vurgularken bir kısım da işi goygoya vurdu.

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

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Gerçekleri bilmek her zaman bize iyi gelir mi?

Yoksa bazı gerçeklerle yüzleşmek bize bir daha asla kapanmayacak yaralar mı açar? Belki de birçoğumuz, 'acı gerçeklerle' yüzleşmek yerine bilmemeyi tercih eder.

Peki bilmemek gerçekten müthiş bir konfor alanı mıdır?

Peki bilmemek gerçekten müthiş bir konfor alanı mıdır?
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Sosyal medya kullanıcıları birbirinden farklı yorumlar yaptılar. Bir kısım işi goygoya vururken bir kısım da hak verdi.

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Peki siz neler düşünüyorsunuz?

Peki siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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