Eski Sevgilisinin Adını Dövme Yaptıran Kadına Yeni Erkek Arkadaşından Tepki Gelince Ortalık Karıştı

Yeni erkek arkadaşı, dövmeyi “garip” bulduğunu ve kendisini “ikinci planda” hissettirdiğini dile getirdi. Bu nedenle dövmenin kapatılmasını ya da tamamen silinmesini istedi.

Kadın, bu talebin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve yas tutmanın yeni bir ilişki kurmaya engel olmadığını savundu. “Geçmişi onurlandırmak, geleceğe kapalı olduğum anlamına gelmez” diyen kadın, partnerine duygularını anlatmaya çalışsa da karşılık bulamadığını ifade etti.

Reddit kullanıcılarının yorumları ise ikiye ayrılmış durumda. Bazı kişiler, erkeğin rahatsızlık duymasının anlaşılabilir olduğunu savunurken, çoğunluk kadının dövmesini koruma hakkını destekliyor. Bu durumun çift arasında çözülmesi zor bir anlaşmazlık olduğu görüşü de oldukça yaygın.