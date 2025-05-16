Eski Sevgilisinin Adını Dövme Yaptıran Kadına Yeni Erkek Arkadaşından Tepki Gelince Ortalık Karıştı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmIOverreact...
Eski sevgilisinin anısını yaşatmak için dövme yaptıran bir kadın, yeni ilişkisinde beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Partneri dövmeyi 'saygısızlık' olarak nitelendirdi ve silinmesini istedi. Bu mevzu Reddit'te tartışma yarattı.
Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...
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Şu anki sevgiliniz, kolunda eski sevgilisinin adını dövme olarak taşısaydı tepkiniz ne olurdu?
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Ancak yakın zamanda yeni bir ilişkiye başlayan kadın, partnerinin dövmeye gösterdiği tepkiden dolayı oldukça üzgün.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Yani bir de kadının yapması bence daha saçma