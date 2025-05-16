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Eski Sevgilisinin Adını Dövme Yaptıran Kadına Yeni Erkek Arkadaşından Tepki Gelince Ortalık Karıştı

Eski Sevgilisinin Adını Dövme Yaptıran Kadına Yeni Erkek Arkadaşından Tepki Gelince Ortalık Karıştı

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 19:28

Eski sevgilisinin anısını yaşatmak için dövme yaptıran bir kadın, yeni ilişkisinde beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Partneri dövmeyi 'saygısızlık' olarak nitelendirdi ve silinmesini istedi. Bu mevzu Reddit'te tartışma yarattı.

Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmIOverreact...
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Şu anki sevgiliniz, kolunda eski sevgilisinin adını dövme olarak taşısaydı tepkiniz ne olurdu?

Şu anki sevgiliniz, kolunda eski sevgilisinin adını dövme olarak taşısaydı tepkiniz ne olurdu?

Reddit’te paylaşılan bir gönderi ise bu konuya duygusal ve tartışmalı bir boyut kazandırdı. Genç bir kadın, 2023 yılında hayatını kaybeden eski erkek arkadaşı Daniel’in anısını yaşatmak amacıyla bileğine onun adını ve ölüm tarihini yazdırdı. Daniel ile çocukluk arkadaşı olan ve üç yıl süren bir ilişki yaşayan kadın, bu kaybın ardından yas sürecini dövmesiyle ifade ettiğini belirtti.

Ancak yakın zamanda yeni bir ilişkiye başlayan kadın, partnerinin dövmeye gösterdiği tepkiden dolayı oldukça üzgün.

Ancak yakın zamanda yeni bir ilişkiye başlayan kadın, partnerinin dövmeye gösterdiği tepkiden dolayı oldukça üzgün.

Yeni erkek arkadaşı, dövmeyi “garip” bulduğunu ve kendisini “ikinci planda” hissettirdiğini dile getirdi. Bu nedenle dövmenin kapatılmasını ya da tamamen silinmesini istedi.

Kadın, bu talebin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve yas tutmanın yeni bir ilişki kurmaya engel olmadığını savundu. “Geçmişi onurlandırmak, geleceğe kapalı olduğum anlamına gelmez” diyen kadın, partnerine duygularını anlatmaya çalışsa da karşılık bulamadığını ifade etti.

Reddit kullanıcılarının yorumları ise ikiye ayrılmış durumda. Bazı kişiler, erkeğin rahatsızlık duymasının anlaşılabilir olduğunu savunurken, çoğunluk kadının dövmesini koruma hakkını destekliyor. Bu durumun çift arasında çözülmesi zor bir anlaşmazlık olduğu görüşü de oldukça yaygın.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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fatmanur43

Yani bir de kadının yapması bence daha saçma