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İlk Buluşmalarda Her Zaman Karşı Tarafla Mesafesini Koruyan 3 Burç

İlk Buluşmalarda Her Zaman Karşı Tarafla Mesafesini Koruyan 3 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 17:53

İlk buluşmalar herkes için aynı şekilde değil. Kimisi daha oturmadan hayat hikayesini anlatır, kimisi ise tek kelime etmeden sadece karşısındakini süzer.

Fakat bazı burçlar ilk buluşmada hiçbir zaman gardını indirmez ve adeta duvar örer. İşte ilk buluşmada karşı tarafla mesafesini koruyan 3 burç...

Kaynak: https://www.bustle.com/wellness/most-...
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Akrep Burcu

Bir Akrep’le ilk buluşmadaysanız, size sessizce bakıp enerjinizi çözmeye çalışıyor olabilir. Boş muhabbetlerle ilgilenmezler. Sessizlikleriyle sizi çözmenizi isterler.

Aynı zamanda duygusaldırlar ama bunu kolay kolay göstermezler. Açılıp sonra hayal kırıklığı yaşamaktansa, soğuk görünmeyi tercih ederler.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Oğlaklar ilk buluşmada hemen açılmaz. Ciddi, kontrollü ve stratejiktirler. Hoşlandılarsa bile fazla belli etmez, hatta bazı konuları ileriki buluşmalara saklarlar.

Derin insanlar olsalar da bunu sadece gerçekten değer verdikleri kişilere gösterirler. Eğer sizden hoşlandılarsa sürpriz bir anda beklenmedik şekilde içten bir mesaj atabilirler.

Kova Burcu

Kova Burcu

Bir Kova’yla buluşuyorsanız aklı başka yerdeymiş gibi görünebilir. Soğuk ya da kopuk bir tavırları olabilir ama bu çoğu zaman savunma mekanizmalarıdır.

Kovalar klasik buluşmaları yapay bulur, bu yüzden fazla samimi veya ciddi sorular karşısında kapanabilirler. Gerçek karakterlerini görmek için biraz zaman tanımanız gerekebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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