İlk Buluşmalarda Her Zaman Karşı Tarafla Mesafesini Koruyan 3 Burç
Kaynak: https://www.bustle.com/wellness/most-...
İlk buluşmalar herkes için aynı şekilde değil. Kimisi daha oturmadan hayat hikayesini anlatır, kimisi ise tek kelime etmeden sadece karşısındakini süzer.
Fakat bazı burçlar ilk buluşmada hiçbir zaman gardını indirmez ve adeta duvar örer. İşte ilk buluşmada karşı tarafla mesafesini koruyan 3 burç...
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Akrep Burcu
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Oğlak Burcu
Kova Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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