İlk Buluşmalarda Her Zaman Karşı Tarafla Mesafesini Koruyan 3 Burç

İlk buluşmalar herkes için aynı şekilde değil. Kimisi daha oturmadan hayat hikayesini anlatır, kimisi ise tek kelime etmeden sadece karşısındakini süzer.

Fakat bazı burçlar ilk buluşmada hiçbir zaman gardını indirmez ve adeta duvar örer. İşte ilk buluşmada karşı tarafla mesafesini koruyan 3 burç...