Evlilik Yıldönümünde Kocasının Aldığı Pek Düşüncesiz Hediye Yüzünden Hayatının Şokunu Yaşayan Kadın

Ne bir öğle yemeği, ne de bir akşam yemeği... Oysa eşi bir ay öncesinden 'özel bir şeyler yapacağız' diyerek beklenti yaratmış. Kadın, eşiyle bu konuyu konuştuğunda ise eşinin “sen bana nerede ne yapmak istediğini söylemedin ki” dediğini ifade etti. Ancak kendisi hiçbir zaman böyle bir yönlendirme talebi almadığını vurguladı.

Duygularını paylaşan kadın, şu ifadeleri kullandı:

'Sürpriz, bir süpürgeymiş. 17 yıldır evliyiz.'

Ayrıca 50 yaşına girmenin kendisi için zorlayıcı olduğunu, çünkü ailesindeki birçok kaybın bu yaş aralığında yaşandığını da ekledi.