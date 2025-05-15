onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik Yıldönümünde Kocasının Aldığı Pek Düşüncesiz Hediye Yüzünden Hayatının Şokunu Yaşayan Kadın

Evlilik Yıldönümünde Kocasının Aldığı Pek Düşüncesiz Hediye Yüzünden Hayatının Şokunu Yaşayan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 14:15

Geçtiğimiz günlerde bir kadın evlilik yıldönümünde eşinden özel ve anlamlı bir jest beklese de karşılaştığı hediye yüzünden hayatının şokunu yaşadı. Aylar öncesinden “sürprizim var” diyen kocasının hazırladığı hediye ise onu derinden hayal kırıklığına uğrattı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AITAH/commen...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hediyeler önemli.

Hediyeler önemli.

Sizler de takdir edersiniz ki özellikle yıl dönümleri gibi özel günlerde alınan hediyenin anlamı bir başka oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir kadın, Reddit'te anlattığı bir olay yüzünden şoke etti. Kocasının yıldönümünde aldığı hediye sinirleri bozdu.

Kadının anlattığına göre, 53 yaşındaki eşi sabah onu sürpriz aldığını söyleyerek uyandırdı.

Kadının anlattığına göre, 53 yaşındaki eşi sabah onu sürpriz aldığını söyleyerek uyandırdı.

Aşağı indiğinde ise yerde ambalajsız bir elektrikli süpürgeyle karşılaştı. Eşi, halihazırda kullandıkları süpürgenin sert zeminlerde fırça silindiri kapatma özelliği bulunmadığı için bu yeni modeli tercih ettiğini söyledi. Kadın ise bu konuda daha önce herhangi bir şikayette bulunmadığını ve eski süpürgenin gayet iyi çalıştığını belirtti.

Üstelik bu hediye dışında doğum günü için hiçbir başka plan yapılmamıştı.

Üstelik bu hediye dışında doğum günü için hiçbir başka plan yapılmamıştı.

Ne bir öğle yemeği, ne de bir akşam yemeği... Oysa eşi bir ay öncesinden 'özel bir şeyler yapacağız' diyerek beklenti yaratmış. Kadın, eşiyle bu konuyu konuştuğunda ise eşinin “sen bana nerede ne yapmak istediğini söylemedin ki” dediğini ifade etti. Ancak kendisi hiçbir zaman böyle bir yönlendirme talebi almadığını vurguladı.

Duygularını paylaşan kadın, şu ifadeleri kullandı:

'Sürpriz, bir süpürgeymiş. 17 yıldır evliyiz.'

Ayrıca 50 yaşına girmenin kendisi için zorlayıcı olduğunu, çünkü ailesindeki birçok kaybın bu yaş aralığında yaşandığını da ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın