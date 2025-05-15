Evlilik Yıldönümünde Kocasının Aldığı Pek Düşüncesiz Hediye Yüzünden Hayatının Şokunu Yaşayan Kadın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AITAH/commen...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın evlilik yıldönümünde eşinden özel ve anlamlı bir jest beklese de karşılaştığı hediye yüzünden hayatının şokunu yaşadı. Aylar öncesinden “sürprizim var” diyen kocasının hazırladığı hediye ise onu derinden hayal kırıklığına uğrattı.
İşte detaylar...
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Hediyeler önemli.
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Kadının anlattığına göre, 53 yaşındaki eşi sabah onu sürpriz aldığını söyleyerek uyandırdı.
Üstelik bu hediye dışında doğum günü için hiçbir başka plan yapılmamıştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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