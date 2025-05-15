Çocukluktan Beri Hepimizin Doğru Olarak Bildiği Yanlışlar
Çocukken bize öğretilen her şeyi sorgusuz sualsiz kabul ettik. Yıllardır doğru bildiğimiz bazı bilgiler, aslında nesilden nesile aktarılan birer şehir efsanesinden ibaret. Bilim ilerledikçe bu tür hurafelerin çoğu çürütüldü ama bazıları hala kulaktan kulağa yayılıyor.
İşte çocukluktan beri doğru olarak bildiğimiz yanlışlar...
Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız maddeler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer aksi bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza danışın.
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"Çikolata sivilceye sebep olur"
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"Kurbağaya dokunursan siğil çıkar"
"Islak saçla dışarı çıkarsan hasta olursun"
"Televizyona yakın oturmak gözleri bozar"
"Parmak çıtlatmak artrite (eklem rahatsızlığı) sebep olur"
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"Şeker hiperaktiviteye sebep olur"
"Jilet vurmak kılları kalınlaştırır"
"Yutulan sakız 7 sene midede kalır"
"Uyurgezerleri uyandırmak tehlikelidir"
"Loş ışıkta kitap okumak gözlere zarar verir"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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