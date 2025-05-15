Çocukluktan Beri Hepimizin Doğru Olarak Bildiği Yanlışlar

Şekerin çocukları hiperaktif hale getirdiği yaygın bir inanç; bu nedenle birçok ebeveyn kutlamalarda şeker tüketimini sınırlar. Ancak uzmanlara göre şeker tüketimi ile hiperaktivite arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Bir çocuğun enerji seviyesini etkileyen pek çok faktör vardır; uyku düzeni ve mizacı bunlardan bazılarıdır ancak şeker bu faktörler arasında değildir.