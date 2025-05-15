20 Kişilik Doğum Günü Masasına Sadece 3 Kişi Geldi: Genç Kadın Hayal Kırıklığına Uğradı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/349...
Sizler de takdir edersiniz ki doğum günleri çoğu kişi için sevdikleriyle bir araya gelip kutlama yapma fırsatı. Ancak İskoç modacı Olivia Purcell için 26. yaş günü, hayal kırıklığıyla dolu bir geceye dönüştü. Glasgow’da bir barda 20 kişilik masa ayırtan Purcell, büyük bir kutlama beklerken yalnızca üç kişinin gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Boş masalarla çevrili şekilde doğum günü pastasını tek başına yerken çektiği video sosyal medyada viral oldu.
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İskoçya'nın Stirling kentinde yaşayan modacı Olivia Purcell, 26. yaş gününde yaşadığı talihsiz bir anı sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.
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Bu durumu TikTok hesabından paylaştı. Doğum günü pastasını tek başına yediği anlar kısa zamanda viral oldu.
Sosyal medyada bir kullanıcının “takipçi kazanmak için yalan söylüyor” iddiasına karşılık olarak, Purcell kutlamaya kimsenin gelmediğini kanıtlamak için video paylaşmak zorunda kaldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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