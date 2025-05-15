20 Kişilik Doğum Günü Masasına Sadece 3 Kişi Geldi: Genç Kadın Hayal Kırıklığına Uğradı

Sizler de takdir edersiniz ki doğum günleri çoğu kişi için sevdikleriyle bir araya gelip kutlama yapma fırsatı. Ancak İskoç modacı Olivia Purcell için 26. yaş günü, hayal kırıklığıyla dolu bir geceye dönüştü. Glasgow’da bir barda 20 kişilik masa ayırtan Purcell, büyük bir kutlama beklerken yalnızca üç kişinin gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Boş masalarla çevrili şekilde doğum günü pastasını tek başına yerken çektiği video sosyal medyada viral oldu.