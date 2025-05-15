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Jennifer Lopez Prova Esnasında Düşerek Yaralandı: Hayranlarının Yüreğini Ağzına Getirdi!

Jennifer Lopez Prova Esnasında Düşerek Yaralandı: Hayranlarının Yüreğini Ağzına Getirdi!

Jennifer Lopez
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 15:07

Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri için yaptığı prova sırasında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu yüzünden yaralandı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda sağ göz çevresinde morluklar ve burun üzerinde kesikler olduğu görüldü.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.yahoo.com/entertainment/a...
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Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri için prova yaparken yüzünden yaralandı.

Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri için prova yaparken yüzünden yaralandı.

Salı gecesi 13 Mayıs’ta Instagram Hikayeleri’nde, olayın yaşandığı günden bir hafta öncesine ait fotoğrafları paylaştı.

Sağ gözünün üzerine buz torbası tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Lopez, “İşte böyle bir şey oldu…” yazdı. Ardından, burun üzerinde şişlik ve kesiklerin görüldüğü başka bir fotoğraf daha paylaştı.

Lopez’in hikayelerinde ayrıca, yüzüne dikiş atılması gerektiği de öğrenildi.

Lopez’in hikayelerinde ayrıca, yüzüne dikiş atılması gerektiği de öğrenildi.

Lopez hayranlarının yüreğini ağzına getirdi. 2009 yılında da buna benzer bir olay yaşamıştı. Ödül töreninde sahneden düşerek yaralanan başarılı şarkıcı, o dönem de epey konuşulmuştu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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