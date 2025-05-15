Jennifer Lopez Prova Esnasında Düşerek Yaralandı: Hayranlarının Yüreğini Ağzına Getirdi!
Kaynak: https://www.yahoo.com/entertainment/a...
Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri için yaptığı prova sırasında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu yüzünden yaralandı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda sağ göz çevresinde morluklar ve burun üzerinde kesikler olduğu görüldü.
İşte detaylar...
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Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri için prova yaparken yüzünden yaralandı.
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Lopez’in hikayelerinde ayrıca, yüzüne dikiş atılması gerektiği de öğrenildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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