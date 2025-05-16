Evini Dekore Ederken Gizli Bir Geçit Bulduğunu İddia Eden İçerik Üreticisi O Anları Paylaştı

İçeride bir de eski bir piyano vardı. İddiasına göre bu piyano kendiliğinden çalmaya başlıyordu. Aliz, tadındaki bu anları videoya çekip TikTok’ta paylaştı. Başta çok korktuğunu belirtirken zamanla bu olaylarla yüzleşmeye karar verdiğini ve o varlığın ona bir şey anlatmaya çalıştığını hissettiğini söylüyor.