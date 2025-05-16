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Evini Dekore Ederken Gizli Bir Geçit Bulduğunu İddia Eden İçerik Üreticisi O Anları Paylaştı

Evini Dekore Ederken Gizli Bir Geçit Bulduğunu İddia Eden İçerik Üreticisi O Anları Paylaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 20:56

Arjantin’de yaşayan içerik üreticisi Crix Aliz, evini dekore ederken gizli bir geçit keşfettiğini iddia etti. TikTok’ta paylaştığı videolar kısa sürede viral oldu. Aliz’in yaşadıkları aynı zamanda ürkütücü bir geçmişin izlerini gün yüzüne çıkardı.

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Crix Aliz isimli bir içerik üreticisi, evini yenilerken karşılaştığı gizli bir oda sayesinde tüyler ürperten bir geçmişin kapısını araladığını iddia etti.

Crix Aliz isimli bir içerik üreticisi, evini yenilerken karşılaştığı gizli bir oda sayesinde tüyler ürperten bir geçmişin kapısını araladığını iddia etti.

TikTok’ta paylaştığı videolar kısa sürede viral olurken, Aliz’in keşfi sosyal medyada hem ürküttü hem de merak uyandırdı.

Aliz'in anlattığına göre olay Cordoba'da babasının terk edilmiş evle ilgili duyduğu sohbet üzerine başladı. Uygun fiyatlı olduğu için hiç düşünmeden satın aldığı evin ciddi bir tadilat ihtiyacı vardı. Kolları sıvayan Aliz, bir gün bahçedeki sarmaşıkları sökerken yarı gizlenmiş, adeta herkesin unuttuğu bir kapı keşfetti.

Ancak asıl ilginç olan, bu odanın oturma odasına açılan dar bir geçitle doğrudan bağlanıyor olmasıydı.

Ancak asıl ilginç olan, bu odanın oturma odasına açılan dar bir geçitle doğrudan bağlanıyor olmasıydı.

İçeride bir de eski bir piyano vardı. İddiasına göre bu piyano kendiliğinden çalmaya başlıyordu. Aliz, tadındaki bu anları videoya çekip TikTok’ta paylaştı. Başta çok korktuğunu belirtirken zamanla bu olaylarla yüzleşmeye karar verdiğini ve o varlığın ona bir şey anlatmaya çalıştığını hissettiğini söylüyor.

Medyuma gidip olayın aslını öğrenmeye çalışan Ali, “Adelina” isimli bir kadına ait olduğu iddia edilen bir günlük buldu.

Medyuma gidip olayın aslını öğrenmeye çalışan Ali, “Adelina” isimli bir kadına ait olduğu iddia edilen bir günlük buldu.

Günlükte yazanlara göre Adelina, piyano öğretmeninden hamile kaldığını öğrenen kocası tarafından bu odaya kilitlenmişti.

Siz bu akıl tutulması yaşatan olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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