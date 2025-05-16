Evini Dekore Ederken Gizli Bir Geçit Bulduğunu İddia Eden İçerik Üreticisi O Anları Paylaştı
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Crix Aliz isimli bir içerik üreticisi, evini yenilerken karşılaştığı gizli bir oda sayesinde tüyler ürperten bir geçmişin kapısını araladığını iddia etti.
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Ancak asıl ilginç olan, bu odanın oturma odasına açılan dar bir geçitle doğrudan bağlanıyor olmasıydı.
Medyuma gidip olayın aslını öğrenmeye çalışan Ali, “Adelina” isimli bir kadına ait olduğu iddia edilen bir günlük buldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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