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Sigaralar Sebep Oluyor: "Patlamış Mısır Akciğeri" Olarak Bilinen Rahatsızlığı Daha Önce Duymuş muydunuz?

Sigaralar Sebep Oluyor: "Patlamış Mısır Akciğeri" Olarak Bilinen Rahatsızlığı Daha Önce Duymuş muydunuz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2025 - 00:28

“Patlamış mısır akciğeri” özellikle elektronik sigaralarda bulunan bazı kimyasalların neden olduğu, ciddi ve kalıcı bir akciğer hastalığı olarak gündeme geldi. 'Popcorn lung' olarak literatürde yer alan bu rahatsızlık ilk kez mikrodalga patlamış mısır üretim tesislerinde çalışanlarda görülmüştü. Zamanla e-sigara kullanıcılarında da benzer vakalar rapor edildi. Peki bu rahatsızlık tam olarak ne?

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Popcorn lung, yani Türkçeye çevrilmiş haliyle "patlamış mısır akciğeri", kulağa biraz tuhaf gelse de aslında oldukça ciddi bir solunum hastalığı.

Popcorn lung, yani Türkçeye çevrilmiş haliyle "patlamış mısır akciğeri", kulağa biraz tuhaf gelse de aslında oldukça ciddi bir solunum hastalığı.

Tıbbi adı “bronchiolitis obliterans” olan bu rahatsızlık, akciğerlerdeki en küçük hava yollarının, yani bronşiollerin kalıcı olarak zarar görmesine yol açıyor. İlk kez 2000'li yıllarda ABD'deki bir mikrodalga patlamış mısır fabrikasında çalışan işçilerde görülmüş. İşçilerde nefes darlığı, öksürük gibi şikayetler baş gösterince araştırmalar yapılmış ve sorunun diacetyl adlı kimyasaldan kaynaklandığı anlaşılmış.

Diacetyl, o meşhur “tereyağlı patlamış mısır” kokusunu vermek için kullanılan bir aroma maddesi.

Diacetyl, o meşhur “tereyağlı patlamış mısır” kokusunu vermek için kullanılan bir aroma maddesi.

Bu maddenin yoğun şekilde solunması, zamanla akciğerde kalıcı hasara yol açabiliyor. Sadece gıda endüstrisi değil; e-sigara sıvılarında da zaman zaman bu maddeye rastlanabiliyor. Bu yüzden, özellikle aroma içeren elektronik sigara kullanımı da popcorn lung riskini beraberinde getirebiliyor.

Hastalığın belirtileri genellikle sinsi başlıyor.

Hastalığın belirtileri genellikle sinsi başlıyor.

Önce basit gibi görünen bir kuru öksürük, ardından nefes alırken zorluk, göğüs sıkışması, hırıltılı solunum gibi şikayetler ortaya çıkıyor. İnsan ilk başta “grip gibi geçer” diye düşünebiliyor ama zamanla nefes almak bile zorlaşmaya başlıyor. Bu nedenle bu tür belirtileri hafife almamak gerekiyor.

Peki ya teşhis?

Doktorlar genellikle akciğer grafisi, solunum testleri ya da bronkoskopi gibi yöntemlere başvuruyor. Bazı durumlarda net bir teşhis için biyopsi bile gerekebiliyor. Üzücü kısmı şu ki, popcorn lung’un kesin bir tedavisi yok. Ancak belirtiler kontrol altına alınabiliyor. Kortizon gibi iltihap giderici ilaçlar ya da solunum rahatlatıcı tedavilerle hastanın hayat kalitesi artırılabiliyor. İleri vakalarda ise akciğer nakli tek seçenek olabiliyor.

Popcorn lung’dan korunmak için yapılabilecek en mantıklı şey özellikle iş yerlerinde diacetyl gibi kimyasallarla temas edilen ortamlarda koruyucu maske kullanmak ve iyi havalandırma sağlamak.

Popcorn lung’dan korunmak için yapılabilecek en mantıklı şey özellikle iş yerlerinde diacetyl gibi kimyasallarla temas edilen ortamlarda koruyucu maske kullanmak ve iyi havalandırma sağlamak.

Günlük yaşamda ise e-sigara gibi aroma içeren ürünlerden uzak durmak bu riskten korunmanın en pratik yolu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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