Sigaralar Sebep Oluyor: "Patlamış Mısır Akciğeri" Olarak Bilinen Rahatsızlığı Daha Önce Duymuş muydunuz?
“Patlamış mısır akciğeri” özellikle elektronik sigaralarda bulunan bazı kimyasalların neden olduğu, ciddi ve kalıcı bir akciğer hastalığı olarak gündeme geldi. 'Popcorn lung' olarak literatürde yer alan bu rahatsızlık ilk kez mikrodalga patlamış mısır üretim tesislerinde çalışanlarda görülmüştü. Zamanla e-sigara kullanıcılarında da benzer vakalar rapor edildi. Peki bu rahatsızlık tam olarak ne?
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Popcorn lung, yani Türkçeye çevrilmiş haliyle "patlamış mısır akciğeri", kulağa biraz tuhaf gelse de aslında oldukça ciddi bir solunum hastalığı.
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Diacetyl, o meşhur “tereyağlı patlamış mısır” kokusunu vermek için kullanılan bir aroma maddesi.
Hastalığın belirtileri genellikle sinsi başlıyor.
Popcorn lung’dan korunmak için yapılabilecek en mantıklı şey özellikle iş yerlerinde diacetyl gibi kimyasallarla temas edilen ortamlarda koruyucu maske kullanmak ve iyi havalandırma sağlamak.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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