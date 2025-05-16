Sigaralar Sebep Oluyor: "Patlamış Mısır Akciğeri" Olarak Bilinen Rahatsızlığı Daha Önce Duymuş muydunuz?

Önce basit gibi görünen bir kuru öksürük, ardından nefes alırken zorluk, göğüs sıkışması, hırıltılı solunum gibi şikayetler ortaya çıkıyor. İnsan ilk başta “grip gibi geçer” diye düşünebiliyor ama zamanla nefes almak bile zorlaşmaya başlıyor. Bu nedenle bu tür belirtileri hafife almamak gerekiyor.

Peki ya teşhis?

Doktorlar genellikle akciğer grafisi, solunum testleri ya da bronkoskopi gibi yöntemlere başvuruyor. Bazı durumlarda net bir teşhis için biyopsi bile gerekebiliyor. Üzücü kısmı şu ki, popcorn lung’un kesin bir tedavisi yok. Ancak belirtiler kontrol altına alınabiliyor. Kortizon gibi iltihap giderici ilaçlar ya da solunum rahatlatıcı tedavilerle hastanın hayat kalitesi artırılabiliyor. İleri vakalarda ise akciğer nakli tek seçenek olabiliyor.