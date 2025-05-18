Kediler Neden Üst Üste Hapşırır?
Kaynak: https://www.webmd.com/pets/cats/why-c...
Kedinizin birdenbire birkaç kez üst üste hapşırdığını gördüğünüzde “Acaba hasta mı oldu?” diye düşünebilirsiniz. Bu durum bazen sadece basit bir şeyden kaynaklanırken bazen de dikkate alınması gereken bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Peki kediler neden art arda hapşırır? Hangi durumlar normal, hangilerinde veterinere başvurmak gerekir?
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Kedinizin neden sürekli üst üste hapşırdığını merak ettiniz mi?
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edilerde en yaygın hapşırma nedenlerinden biri üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.
Bazı durumlarda ise burna kaçan küçük bir tüy, toz parçası ya da yabancı cisim kedinin arka arkaya hapşırmasına neden olabilir.
Her hapşırık veterinerlik bir durum değil!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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