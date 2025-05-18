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Kediler Neden Üst Üste Hapşırır?

Kediler Neden Üst Üste Hapşırır?

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 20:00

Kedinizin birdenbire birkaç kez üst üste hapşırdığını gördüğünüzde “Acaba hasta mı oldu?” diye düşünebilirsiniz. Bu durum bazen sadece basit bir şeyden kaynaklanırken bazen de dikkate alınması gereken bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Peki kediler neden art arda hapşırır? Hangi durumlar normal, hangilerinde veterinere başvurmak gerekir?

Detaylar içeriğin devamında...

Kaynak: https://www.webmd.com/pets/cats/why-c...
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Kedinizin neden sürekli üst üste hapşırdığını merak ettiniz mi?

Kedinizin neden sürekli üst üste hapşırdığını merak ettiniz mi?

Tıpkı insanlar gibi kediler de burunlarını tahriş eden ya da sinir uçlarını uyaran bir şeye tepki olarak hapşırırlar. Ancak bu tepki bazen basit bir toz zerresinden kaynaklanabileceği gibi, daha ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.

edilerde en yaygın hapşırma nedenlerinden biri üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

edilerde en yaygın hapşırma nedenlerinden biri üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

Özellikle yavru kedilerde ya da aşısız sokaktan sahiplenilenlerde sık görülür. Burun ve göz akıntısı, halsizlik ya da iştah kaybı gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa, enfeksiyon ihtimali güçlenir. Bunun dışında evde kullanılan temizlik ürünleri, parfümler, tütsüler ya da sigara dumanı gibi çevresel tahriş ediciler de kedilerin burnunu rahatsız ederek onları peş peşe hapşırtabilir. Bu tür hapşırmalar genellikle geçicidir ve ortam değiştiğinde kendiliğinden durur.

Bazı durumlarda ise burna kaçan küçük bir tüy, toz parçası ya da yabancı cisim kedinin arka arkaya hapşırmasına neden olabilir.

Bazı durumlarda ise burna kaçan küçük bir tüy, toz parçası ya da yabancı cisim kedinin arka arkaya hapşırmasına neden olabilir.

Bu, vücudun doğal bir savunma refleksidir fakat genellikle birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Ancak hapşırıklar uzun sürüyorsa ya da sürekli tekrarlıyorsa, sorunun kökeni daha derin olabilir. Özellikle bazı diş problemleri sinüs boşluklarını etkileyebilir ve burunla ilgili şikayetlere yol açabilir. Kedinizin ağız kokusu varsa ya da yemek yerken garip davranıyorsa diş kontrolü de gerekebilir.

Her hapşırık veterinerlik bir durum değil!

Her hapşırık veterinerlik bir durum değil!

Ancak hapşırıkla birlikte göz veya burun akıntısı, halsizlik, iştahsızlık, sesli solunum gibi belirtiler de varsa bir uzmana danışmak önemli. Kedinizin genel sağlık durumunu gözlemlemek onunla aynı dili konuşamıyor olsak da birçok ipucunu fark etmemizi sağlar. Unutmayın, kediler çoğu zaman hastalıklarını saklama eğilimindedir. Bu yüzden küçük belirtileri ciddiye almakta fayda var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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