Kediler Neden Üst Üste Hapşırır?

Özellikle yavru kedilerde ya da aşısız sokaktan sahiplenilenlerde sık görülür. Burun ve göz akıntısı, halsizlik ya da iştah kaybı gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa, enfeksiyon ihtimali güçlenir. Bunun dışında evde kullanılan temizlik ürünleri, parfümler, tütsüler ya da sigara dumanı gibi çevresel tahriş ediciler de kedilerin burnunu rahatsız ederek onları peş peşe hapşırtabilir. Bu tür hapşırmalar genellikle geçicidir ve ortam değiştiğinde kendiliğinden durur.