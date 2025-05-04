Kediler Sahiplerini Gerçekten Severler mi?

Araştırmalar, güvenli bağlanan kedilerin sahipleriyle daha fazla etkileşim kurduğunu ve fiziksel temasa daha açık olduğunu gösteriyor. Bu kediler, sahipleriyle etkileşim sonrası oksitosin (bağlanma hormonu) seviyelerinde artış gösteriyor. Anksiyeteli bağlanan kediler ise sürekli yakınlık arayışında olup, fiziksel temasta zorlanabiliyor ve oksitosin seviyelerinde düşüş gözlemleniyor. Kaçınan bağlanan kediler ise sahiplerinden uzak durma eğiliminde olup, hormon seviyelerinde belirgin bir değişiklik göstermiyor.