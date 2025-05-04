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Kediler Sahiplerini Gerçekten Severler mi?

Kediler Sahiplerini Gerçekten Severler mi?

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 20:26

Kediler, bağımsız ve gizemli yapılarıyla tanınan hayvanlar oldukları için birçok kişi kedilerin sahiplerine karşı ne kadar duygusal bağ kurduğunu sorgular. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, kedilerin sahiplerine duyduğu sevginin, zannedildiği kadar yüzeysel olmadığını ortaya koyuyor. Peki kediler gerçekten sahiplerini sever mi?

Detaylar içeriğin devamında!

Kaynak: https://www.petmd.com/cat/behavior/do...
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Kediler bazen kendini sevdiriyor, bazen de saldırıyor. E bu da haliyle "Kedim beni seviyor mu?" sorusunu akıllara getiriyor.

Kedilerin doğalarını tam anlamıyla keşfetmeye bir ömür yetmez tabii. Fakat kedilerin sahiplerini tanıdığı bir gerçek. Ama günün sonunda kedilerin ya karnı acıktığında ya da 'ilgi' istediklerinde yanımıza geldiği de birçoğumuzun kabullendiği bir sav.

Peki kediler gerçekten sahiplerini seviyor mu?

Oregon Eyalet Üniversitesi'nin 2019 yılında Current Biology dergisinde yayımlanan bir çalışması, kedilerin sahipleriyle bebekler ve köpekler gibi güvenli bağlar kurabildiğini ortaya koydu.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nin 2019 yılında Current Biology dergisinde yayımlanan bir çalışması, kedilerin sahipleriyle bebekler ve köpekler gibi güvenli bağlar kurabildiğini ortaya koydu.

Araştırmada, 'güvenli üs testi' kullanılarak 70 yavru ve 38 yetişkin kedi incelendi. Sonuçlar, yavru kedilerin %64,3'ünün ve yetişkin kedilerin %65,8'inin sahiplerine güvenli bağlandığını gösterdi. Bu kedilerin sahiplerini bir güven ve rahatlık kaynağı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Kedilerin bağlanma stilleri, davranışları ve hormon seviyeleriyle de ilişkili.

Kedilerin bağlanma stilleri, davranışları ve hormon seviyeleriyle de ilişkili.

Araştırmalar, güvenli bağlanan kedilerin sahipleriyle daha fazla etkileşim kurduğunu ve fiziksel temasa daha açık olduğunu gösteriyor. Bu kediler, sahipleriyle etkileşim sonrası oksitosin (bağlanma hormonu) seviyelerinde artış gösteriyor. Anksiyeteli bağlanan kediler ise sürekli yakınlık arayışında olup, fiziksel temasta zorlanabiliyor ve oksitosin seviyelerinde düşüş gözlemleniyor. Kaçınan bağlanan kediler ise sahiplerinden uzak durma eğiliminde olup, hormon seviyelerinde belirgin bir değişiklik göstermiyor.

Peki kedilerin bizi sevdiğini nasıl anlarız?

Peki kedilerin bizi sevdiğini nasıl anlarız?

Kediler sevgilerini farklı şekillerde ifade ederler:

  • Sizi görünce miyavlamak

  • Sürtünmek

  • Kuyruğunu dik tutmak

  • Sizinle aynı odada vakit geçirmek

  • Göz kırpmak

  • Kucağınıza gelip patileriyle 'yoğurmak'

Bu davranışlar, kedinizin size olan sevgisinin göstergeleridir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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