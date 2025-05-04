Kediler Sahiplerini Gerçekten Severler mi?
Kaynak: https://www.petmd.com/cat/behavior/do...
Kediler, bağımsız ve gizemli yapılarıyla tanınan hayvanlar oldukları için birçok kişi kedilerin sahiplerine karşı ne kadar duygusal bağ kurduğunu sorgular. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, kedilerin sahiplerine duyduğu sevginin, zannedildiği kadar yüzeysel olmadığını ortaya koyuyor. Peki kediler gerçekten sahiplerini sever mi?
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Kediler bazen kendini sevdiriyor, bazen de saldırıyor. E bu da haliyle "Kedim beni seviyor mu?" sorusunu akıllara getiriyor.
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Oregon Eyalet Üniversitesi'nin 2019 yılında Current Biology dergisinde yayımlanan bir çalışması, kedilerin sahipleriyle bebekler ve köpekler gibi güvenli bağlar kurabildiğini ortaya koydu.
Kedilerin bağlanma stilleri, davranışları ve hormon seviyeleriyle de ilişkili.
Peki kedilerin bizi sevdiğini nasıl anlarız?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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