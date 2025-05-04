Düğünde Vefat Eden Eski Eşinin Alyansını Takmak İsteyen Kadın Tartışma Konusu Oldu!

Ancak düğün günlerinde boynunda Tyler’ın alyansını taşımak istemesi bardağı taşıran damla olmuş.

Emily, bu yüzüğün onun hayat hikayesinin önemli bir parçası olduğunu ve kaybın kendisini bugünkü haline getirdiğini ifade ederken, damat adayıysa bu durumu 'hayatımın en önemli gününü, orada olmayan biriyle paylaşmak gibi' olduğunu söylüyor.

“Bu, kendimi ikinci planda hissettiriyor” diyen damat, sadece bu özel günün yeni bir başlangıca odaklanmasını istiyor. Emily ise “Yas, kapanan bir kapı değildir. Sadece kim olduğunun bir parçası haline gelir” diyerek duygularının da törende yer almasını savunuyor.