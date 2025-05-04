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Düğünde Vefat Eden Eski Eşinin Alyansını Takmak İsteyen Kadın Tartışma Konusu Oldu!

Düğünde Vefat Eden Eski Eşinin Alyansını Takmak İsteyen Kadın Tartışma Konusu Oldu!

Düğün
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 18:54

Düğün hazırlıkları heyecanla sürerken bir çiftin arasında yaşanan kriz sosyal medyada gündem oldu. Genç bir kadın, vefat eden eski eşinin alyansını düğün günü boynuna takmak isteyince nişanlısıyla arasında gerginlik çıktı. Yeni bir hayata “evet” demeye hazırlanırken geçmişi de yanında taşımak isteyen kadının kararı damat adayını fazlasıyla rahatsız etti. İkilinin yaşadığı bu ikilem ise Reddit'te paylaşıldıktan sonra kısa sürede büyük tartışma yarattı.

Gelin, olayın detaylarına hep birlikte bakalım...

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Düğünler yeni bir başlangıcın simgesi.

Düğünler yeni bir başlangıcın simgesi.

30 yaşındaki bir damat adayı, Redditte nişanlısıyla yaşadığı düğün krizini anlattı. Gelin adayı Emily, düğün gününde hayatını kaybeden eski eşi Tyler’ın alyansını takmak istediğini söyleyince ortalık karıştı.

“Bir süredir içimi kemiren bir şey var” diyerek paylaşımına başlayan damat adayı, nişanlısının beş yıl önce trafik kazasında kaybettiği ilk eşiyle olan bağını her zaman saygıyla karşıladığını söylüyor. Emily’nin Tyler’a duyduğu sevgiyi açıkça dile getirmesinden rahatsız olmadığını belirten genç adam, “Onun ilk büyük aşkı olmadığımın farkındaydım ve bunu kabul ederek aynı yola baş koydum” diyor.

Zaman içinde Emily’nin yas sürecine destek verdiğini, her yıl mezar ziyaretleri ve hatıra kutusuna bile ses çıkarmadığını anlatıyor.

Ancak düğün günlerinde boynunda Tyler’ın alyansını taşımak istemesi bardağı taşıran damla olmuş.

Emily, bu yüzüğün onun hayat hikayesinin önemli bir parçası olduğunu ve kaybın kendisini bugünkü haline getirdiğini ifade ederken, damat adayıysa bu durumu 'hayatımın en önemli gününü, orada olmayan biriyle paylaşmak gibiolduğunu söylüyor.

“Bu, kendimi ikinci planda hissettiriyor” diyen damat, sadece bu özel günün yeni bir başlangıca odaklanmasını istiyor. Emily ise “Yas, kapanan bir kapı değildir. Sadece kim olduğunun bir parçası haline gelir” diyerek duygularının da törende yer almasını savunuyor.

Aslına bakarsanız bu durum epey bıçak sırtı. Bir tarafta yeni bir başlangıç, diğer tarafta da bir sonun başlangıcı var.

Aslına bakarsanız bu durum epey bıçak sırtı. Bir tarafta yeni bir başlangıç, diğer tarafta da bir sonun başlangıcı var.

Peki Emily bu konuda haklı mı? Emily yas sürecini anlatamamış mı, yoksa yeni eşi onun için sadece bir yara bandı mı?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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