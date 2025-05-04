Düğünde Vefat Eden Eski Eşinin Alyansını Takmak İsteyen Kadın Tartışma Konusu Oldu!
Düğün hazırlıkları heyecanla sürerken bir çiftin arasında yaşanan kriz sosyal medyada gündem oldu. Genç bir kadın, vefat eden eski eşinin alyansını düğün günü boynuna takmak isteyince nişanlısıyla arasında gerginlik çıktı. Yeni bir hayata “evet” demeye hazırlanırken geçmişi de yanında taşımak isteyen kadının kararı damat adayını fazlasıyla rahatsız etti. İkilinin yaşadığı bu ikilem ise Reddit'te paylaşıldıktan sonra kısa sürede büyük tartışma yarattı.
Gelin, olayın detaylarına hep birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğünler yeni bir başlangıcın simgesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman içinde Emily’nin yas sürecine destek verdiğini, her yıl mezar ziyaretleri ve hatıra kutusuna bile ses çıkarmadığını anlatıyor.
Aslına bakarsanız bu durum epey bıçak sırtı. Bir tarafta yeni bir başlangıç, diğer tarafta da bir sonun başlangıcı var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın