Kediler Neden Durduk Yere Sırtlarını Dönerler?

İlgi alanı, temas süresi, hatta ne zaman sevilmek istedikleri hepsi onların inisiyatifinde olmalı. Sırtını dönmek, hem kendini rahat hissettiğini gösterir hem de sınırlarını çizdiğini.

Onu sıkboğaz etmek yerine o hâliyle bırakmak, ilişkinizi daha da sağlamlaştırabilir. Çünkü kediler, kendi kurallarına saygı gösterildiğini fark ettikçe daha çok bağlanırlar.