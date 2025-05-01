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Kediler Neden Durduk Yere Sırtlarını Dönerler?

Kediler Neden Durduk Yere Sırtlarını Dönerler?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 12:54

Kediniz birden sırtını dönerse, genellikle bu hareketi ilgisizlik ya da küskünlük olarak düşünebilirsiniz. Ama kediler, duygularını bizim gibi doğrudan ifade etmiyor. Sırtını dönen bir kedi aslında soğukluk değil, güven belirtisi gösteriyor olabilir. Peki kediniz tam olarak ne demek istiyor? Bir mesaj mı veriyor yoksa sadece biraz yalnız kalmak mı istiyor? Gelin, cevabını birlikte öğrenelim...

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Usul usul severken kedinizin aniden size sırtını döndüğüne şahit oldunuz mu?

Usul usul severken kedinizin aniden size sırtını döndüğüne şahit oldunuz mu?

İnsan bakış açısıyla düşünürsek, biri bize sırtını döndüğünde “soğukluk”, “mesafe” gibi şeyler çağrışım yapar. Ama kedi psikolojisi farklı çalışır.

Kediler doğaları gereği temkinli ve alanına düşkündür. Bir kedi size sırtını dönüyorsa tedirgin olmadığının ve güvende hissettiğinin mesajını veriyor.

Bu, özellikle avcı hayvanlarda önemli bir davranış. Doğada bir canlı, arkasını dönüyorsa bulunduğu ortamı güvenli sayıyordur. Yani evinizdeki kedi, sizin varlığınızı tehdit değil, huzur kaynağı olarak algılıyor olabilir.

Kediler kontrolü sever.

Kediler kontrolü sever.

İlgi alanı, temas süresi, hatta ne zaman sevilmek istedikleri hepsi onların inisiyatifinde olmalı. Sırtını dönmek, hem kendini rahat hissettiğini gösterir hem de sınırlarını çizdiğini.

Onu sıkboğaz etmek yerine o hâliyle bırakmak, ilişkinizi daha da sağlamlaştırabilir. Çünkü kediler, kendi kurallarına saygı gösterildiğini fark ettikçe daha çok bağlanırlar.

Bazı kediler sadece yalnız kalmak ister.

Bazı kediler sadece yalnız kalmak ister.

Her davranışı tek açıklamayla yorumlamak yerine, genel ruh haline ve ortama bakmak önemli.

O gün kalabalık bir ortamdaysa ya da evdeki düzen değiştiyse, sırt dönme davranışı biraz da sakinlik arayışı olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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