Kediler Neden Durduk Yere Sırtlarını Dönerler?
Kediniz birden sırtını dönerse, genellikle bu hareketi ilgisizlik ya da küskünlük olarak düşünebilirsiniz. Ama kediler, duygularını bizim gibi doğrudan ifade etmiyor. Sırtını dönen bir kedi aslında soğukluk değil, güven belirtisi gösteriyor olabilir. Peki kediniz tam olarak ne demek istiyor? Bir mesaj mı veriyor yoksa sadece biraz yalnız kalmak mı istiyor? Gelin, cevabını birlikte öğrenelim...
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Usul usul severken kedinizin aniden size sırtını döndüğüne şahit oldunuz mu?
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Kediler kontrolü sever.
Bazı kediler sadece yalnız kalmak ister.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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