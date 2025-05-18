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Vücut Geliştirmeyi Takıntı Haline Getirmişti: Kullandığı Steroid Yüzünden Komaya Girdi, Ölümden Döndü

Vücut Geliştirmeyi Takıntı Haline Getirmişti: Kullandığı Steroid Yüzünden Komaya Girdi, Ölümden Döndü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 22:18

32 yaşındaki Zak Wilkinson isimli bir adam, vücut geliştirmeyi tam anlamıyla bir takıntı haline getirmişti. Günde üç kez steroid enjekte ediyor, haftalık binlerce lira harcayıp adeta “mükemmel vücut” takıntısıyla yaşıyordu. Ancak dışarıdan kusursuz görünen bu bedenin içinde fark edilmeyen bir çöküş yaşandığının farkında değildi. Ta ki komaya girene kadar.

Aynaya bakıp daha fazla 'büyümek' isteyen Zak, bir noktada bu takıntının kontrolünü kaybetti. Ağır steroid kullanımı epileptik nöbetlere, komaya ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açtı. Yoğun bakımda yedi gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi, üç gün boyunca konuşamadı, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Şimdi ise hem fiziksel hem de zihinsel bir rehabilitasyon sürecinde.

Gelin, detaylara hep birlikte göz atalım...

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacaklarınız tıbbi bir geçerliliğe sahip değildir. Olay, farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmıştır.

Kaynak: https://www.ladbible.com/news/uk-news...
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Steroid kullanımı, bazı vücut geliştiren kişiler arasında son derece yaygın.

Steroid kullanımı, bazı vücut geliştiren kişiler arasında son derece yaygın.

“Anabolik steroidler” kas kütlesini artırmak için kullanılan ama çok ciddi yan etkileri olan performans artırıcı ilaçlar olarak biliniyor. Bu kişiler kısa bir süre içinde 'gelişmek' bu yola başvurabiliyor.

Fakat birazdan anlatacağımız hikaye, steroid kullanımına tövbe ettirecek cinsten yeridir.

Fakat birazdan anlatacağımız hikaye, steroid kullanımına tövbe ettirecek cinsten yeridir.

İngiltere'nin Middlesbrough kentinde yaşayan Zak Wilkinson, sıkı diyetler ve antrenmanlarla vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanıyordu. Günde altı öğün, yalnızca brokoli, tavuk, pirinç, yumurta beyazı ve biftekten oluşan bir diyet uyguluyordu. Antrenmanlarının yanında her gün 45 dakika kardiyo yapıyor, ayrıca günde üç kez kendi kendine 'anabolik steroid' enjekte ediyordu.

2009'dan 2022'ye kadar ayda yaklaşık £100 (yaklaşık 5.000 TL) steroid harcarken, 2023'ten 2025'e kadar bu miktar ayda £750'yi (yaklaşık 38.000 TL) geçti. Toplamda bu bağımlılığa £35,000 (yaklaşık 1.8 milyon TL) harcamış.

Vücudu iflas etmeye başladı.

Vücudu iflas etmeye başladı.

Nöbetler (epileptik kriz), kusmalar ve bilinç kaybı yaşadı. 23 Mart’ta kız kardeşi ambulans çağırdı, yoğun bakıma kaldırıldı ve tam yedi gün boyunca komada kaldı.

Doktorlar, çoklu ilaçların etkisiyle tetiklenmiş epileptik nöbetler geçirdiğini söyledi. Komadan çıktıktan sonra konuşamayan Zak, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Bugün epilepsiyle yaşıyor, travma rehabilitasyonu görüyor ve PTSD (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), beden algı bozukluğu ve yeme bozukluğu ile mücadele ediyor.

“İki yıl boyunca tamamen bu işe odaklandım. Diyet, antrenman, ilaçlar... Hepsine yüzde yüz verdim kendimi. Alkol bile içmedim. Ama en sonunda bu iş beni mahvetti. Kendimi sağlıklı zannediyordum ama içten içe çöküyordum.”

“İki yıl boyunca tamamen bu işe odaklandım. Diyet, antrenman, ilaçlar... Hepsine yüzde yüz verdim kendimi. Alkol bile içmedim. Ama en sonunda bu iş beni mahvetti. Kendimi sağlıklı zannediyordum ama içten içe çöküyordum.”

Bu travmatik deneyimden sonra vücut geliştirmeci, bu süreci artık doğal yollardan yürütmeye karar verdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ayzin

Bunların vücut geliştirme takıntısı beyin göcünü getiriyor. Abi nereye kadar şişireceksin kendini. Hoc estetik çekici değil, daha çok itici oluyorsunuz 🤢