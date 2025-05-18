Vücut Geliştirmeyi Takıntı Haline Getirmişti: Kullandığı Steroid Yüzünden Komaya Girdi, Ölümden Döndü
32 yaşındaki Zak Wilkinson isimli bir adam, vücut geliştirmeyi tam anlamıyla bir takıntı haline getirmişti. Günde üç kez steroid enjekte ediyor, haftalık binlerce lira harcayıp adeta “mükemmel vücut” takıntısıyla yaşıyordu. Ancak dışarıdan kusursuz görünen bu bedenin içinde fark edilmeyen bir çöküş yaşandığının farkında değildi. Ta ki komaya girene kadar.
Aynaya bakıp daha fazla 'büyümek' isteyen Zak, bir noktada bu takıntının kontrolünü kaybetti. Ağır steroid kullanımı epileptik nöbetlere, komaya ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açtı. Yoğun bakımda yedi gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi, üç gün boyunca konuşamadı, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Şimdi ise hem fiziksel hem de zihinsel bir rehabilitasyon sürecinde.
Gelin, detaylara hep birlikte göz atalım...
Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacaklarınız tıbbi bir geçerliliğe sahip değildir. Olay, farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmıştır.
Steroid kullanımı, bazı vücut geliştiren kişiler arasında son derece yaygın.
Fakat birazdan anlatacağımız hikaye, steroid kullanımına tövbe ettirecek cinsten yeridir.
Vücudu iflas etmeye başladı.
“İki yıl boyunca tamamen bu işe odaklandım. Diyet, antrenman, ilaçlar... Hepsine yüzde yüz verdim kendimi. Alkol bile içmedim. Ama en sonunda bu iş beni mahvetti. Kendimi sağlıklı zannediyordum ama içten içe çöküyordum.”
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Bunların vücut geliştirme takıntısı beyin göcünü getiriyor. Abi nereye kadar şişireceksin kendini. Hoc estetik çekici değil, daha çok itici oluyorsunuz 🤢