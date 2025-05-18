Vücut Geliştirmeyi Takıntı Haline Getirmişti: Kullandığı Steroid Yüzünden Komaya Girdi, Ölümden Döndü

32 yaşındaki Zak Wilkinson isimli bir adam, vücut geliştirmeyi tam anlamıyla bir takıntı haline getirmişti. Günde üç kez steroid enjekte ediyor, haftalık binlerce lira harcayıp adeta “mükemmel vücut” takıntısıyla yaşıyordu. Ancak dışarıdan kusursuz görünen bu bedenin içinde fark edilmeyen bir çöküş yaşandığının farkında değildi. Ta ki komaya girene kadar.

Aynaya bakıp daha fazla 'büyümek' isteyen Zak, bir noktada bu takıntının kontrolünü kaybetti. Ağır steroid kullanımı epileptik nöbetlere, komaya ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açtı. Yoğun bakımda yedi gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi, üç gün boyunca konuşamadı, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Şimdi ise hem fiziksel hem de zihinsel bir rehabilitasyon sürecinde.

Gelin, detaylara hep birlikte göz atalım...