“Ekrem İmamoğlu Tutuksuz Yargılanmalı” Diyen Bülent Arınç: “AKP’nin Yüzde 50’ye Varması Bugün İtibarıyla Zor”

Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi, “Tutukluluk bir tedbirdir, cezaya dönüşmemelidir” dedi.

Duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması talebinin ise mümkün olmayacağını ifade eden Arınç, “Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmekten, sudan bile önemlidir” mesajını verdi.

AKP’nin oy oranının yüzde 50’ye varmasının bugün itibarıyla zor göründüğünü söyleyen Arınç, PKK’nın fesih ilan ettiği süreçle ilgili olarak da, “Bu işin bitmesi taraftarıyız, ne şekilde olursa olsun” dedi.,

Arınç, umut hakkı için de “sadece Öcalan için olmadığını” belirterek, “Umut, insanın yaşamasını sağlayan en temel duygudur” dedi.