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“Ekrem İmamoğlu Tutuksuz Yargılanmalı” Diyen Bülent Arınç: “AKP’nin Yüzde 50’ye Varması Bugün İtibarıyla Zor”

“Ekrem İmamoğlu Tutuksuz Yargılanmalı” Diyen Bülent Arınç: “AKP’nin Yüzde 50’ye Varması Bugün İtibarıyla Zor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 11:34

Bülent Arınç, Medyascope’a verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma süreci, AKP’nin oy oranları ve Abdullah Öcalan’a yönelik umut hakkı tartışmaları hakkında konuştu. 

Bülent Arınç açıklamasında “Yerel seçimlerden sonra CHP’nin birinci parti olmasıyla ilgili “Bugünkü anketler şöyle böyle gösteriyor. Yüzde 50’ye varmak bugün itibariyle zor görünüyor” diyen Arınç, AKP’nin tekrar güç kazanması için ‘kuruluş ilkelerine dönüş’ önerisinde bulundu.

Kaynak: https://medyascope.tv/2025/05/18/bule...
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AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Medyascope’tan Ruşen Çakır’a önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Medyascope’tan Ruşen Çakır’a önemli açıklamalarda bulundu.

Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi, “Tutukluluk bir tedbirdir, cezaya dönüşmemelidir” dedi.

Duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması talebinin ise mümkün olmayacağını ifade eden Arınç, “Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmekten, sudan bile önemlidir” mesajını verdi.

AKP’nin oy oranının yüzde 50’ye varmasının bugün itibarıyla zor göründüğünü söyleyen Arınç, PKK’nın fesih ilan ettiği süreçle ilgili olarak da, “Bu işin bitmesi taraftarıyız, ne şekilde olursa olsun” dedi.,

Arınç, umut hakkı için de “sadece Öcalan için olmadığını” belirterek, “Umut, insanın yaşamasını sağlayan en temel duygudur” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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