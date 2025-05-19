“Ekrem İmamoğlu Tutuksuz Yargılanmalı” Diyen Bülent Arınç: “AKP’nin Yüzde 50’ye Varması Bugün İtibarıyla Zor”
Kaynak: https://medyascope.tv/2025/05/18/bule...
Bülent Arınç, Medyascope’a verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma süreci, AKP’nin oy oranları ve Abdullah Öcalan’a yönelik umut hakkı tartışmaları hakkında konuştu.
Bülent Arınç açıklamasında “Yerel seçimlerden sonra CHP’nin birinci parti olmasıyla ilgili “Bugünkü anketler şöyle böyle gösteriyor. Yüzde 50’ye varmak bugün itibariyle zor görünüyor” diyen Arınç, AKP’nin tekrar güç kazanması için ‘kuruluş ilkelerine dönüş’ önerisinde bulundu.
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AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Medyascope’tan Ruşen Çakır’a önemli açıklamalarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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