FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen ‘Resmi Olarak’ Ölmedi, Kayıtlarda 'Yaşıyor' Görünüyor!

Yeni Şafak'ın haberine göre Fethullah Gülen'in ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen Türkiye’deki resmi kayıtlara ölüm bilgisi henüz işlenmedi. Bu nedenle Fethullah Gülen, Türkiye'de hâlâ 'yaşıyor' olarak görülüyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne göre, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ölüm bilgilerinin resmi kayıtlara geçebilmesi için, yerel makamların verdiği ölüm belgesinin konsolosluklara sunulması gerekiyor. Bu belgeye dayanarak nüfus kayıtlarına ölüm bilgisi işleniyor.

Gülen’in ölümüne ilişkin herhangi bir belge Türk dış temsilciliklerine teslim edilmediği için, Türkiye’deki aile kütüğüne ölüm kaydı geçmedi. Böylece FETÖ elebaşı, Türk resmi sisteminde hâlâ 'sağ' görünmeye devam ediyor.