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FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen ‘Resmi Olarak’ Ölmedi, Kayıtlarda 'Yaşıyor' Görünüyor!

FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen ‘Resmi Olarak’ Ölmedi, Kayıtlarda 'Yaşıyor' Görünüyor!

Fethullah Gülen FETÖ
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 09:47

20 Ekim 2024’te ölen FETÖ örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’deki resmi kayıtlarda hala “sağ” olarak göründüğü belirtildi. Yeni Şafak’tan Erdal Kılınç’ın haberine göre; Yurt dışındaki ölümlerde yakınların mahalli makamlardan aldıkları ölüm belgesini dış temsilciliklere vermesi gerekiyor ancak FETÖ üyeleri Pensilvanya’da cenaze töreni düzenledikleri elebaşı Fethullah Gülen için henüz resmi bir işlem yapmadı!

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde ABD’de öldü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde ABD’de öldü.

Yeni Şafak'ın haberine göre Fethullah Gülen'in ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen Türkiye’deki resmi kayıtlara ölüm bilgisi henüz işlenmedi. Bu nedenle Fethullah Gülen, Türkiye'de hâlâ 'yaşıyor' olarak görülüyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne göre, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ölüm bilgilerinin resmi kayıtlara geçebilmesi için, yerel makamların verdiği ölüm belgesinin konsolosluklara sunulması gerekiyor. Bu belgeye dayanarak nüfus kayıtlarına ölüm bilgisi işleniyor. 

Gülen’in ölümüne ilişkin herhangi bir belge Türk dış temsilciliklerine teslim edilmediği için, Türkiye’deki aile kütüğüne ölüm kaydı geçmedi. Böylece FETÖ elebaşı, Türk resmi sisteminde hâlâ 'sağ' görünmeye devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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